Clube da Série A do Brasileirão é comprado pelo Del Valle

Coritiba - Foto: Luís Lisbôa / Coritiba

O mundo das Sociedades Anônimas do Futebol, as famosas SAFs, está cada vez mais amplo no futebol brasileiro, e agora foi a vez do Coritiba ampliar a sua. Nesta segunda-feira, 15, o Coxa recebeu o Grupo Independiente Del Valle como novo investidor.

O conglomerado equatoriano adquiriu uma participação minoritária, e agora passa a integrar o projeto esportivo e institucional do clube paranaense.

Em comunicado, o Coxa classificou a operação como um movimento estratégico, voltado ao fortalecimento do planejamento de longo prazo, especialmente no desenvolvimento esportivo e estrutural.

O IDV ganhou projeção continental nos últimos anos com títulos expressivos, como os bicampeonatos da Copa Sul-Americana em 2019 e 2022, e a Recopa Sul-Americana de 2023.

Modelo de conglomerado

O grupo equatoriano atua em um formato parecido com o de grandes conglomerados do futebol mundial, como o Grupo City e o Grupo Eagle. Além do Coritiba, o IDV controla o Numancia, da terceira divisão da Espanha, e é sócio majoritário do Atlético Huila, da Colômbia.

A gestão do conglomerado é feita pelos empresários Michel Deller e Franklin Tello, por meio da empresa Sociedad Farley S.A. Deller é considerado uma das figuras mais influentes do futebol equatoriano, com atuação também nos setores imobiliário e de varejo.

Estrutura da SAF do Coritiba

Desde junho de 2023, a Treecorp Investimentos é a controladora da SAF do Coritiba, após adquirir a participação majoritária em um acordo avaliado em R$ 1,1 bilhão, com investimentos previstos ao longo de 10 anos. O Coxa anunciou que o IDV se tornou acionista minoritário, mas não confirmou porcentagem comprada e nem valores da negociação.

O plano inclui quitação de dívidas, modernização do Estádio Couto Pereira e a construção de um novo centro de treinamento. Em 2025, a OutField passou a atuar como co-gestora do futebol do clube. Os 10% restantes da SAF seguem sob controle da Associação Coritiba.

Campeão da Série B, o Coritiba retorna à elite do futebol brasileiro em 2026 e terá um calendário com Campeonato Paranaense, Série A do Brasileirão e Copa do Brasil. A temporada começa oficialmente em janeiro, com o estadual marcado para o dia 7.

Veja nota oficial do Coritiba

"Após um grande ano esportivo, com a conquista de um título nacional e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba Foot Ball Club dá sequência em seu projeto de reestruturação, liderado por OutField e Treecorp, co-gestoras do Clube.

Nesta segunda-feira (15), a direção anuncia um novo sócio investidor estratégico: o Grupo Independiente Del Valle, do Equador, que tem atualmente um dos principais projetos de formação de atletas do continente, será um acionista minoritário do Clube a partir desta data.

O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa a fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, contando com o apoio do Grupo IDV, que contribuirá com conhecimento, metodologia e experiência.

A entrada dos novos sócios não altera o controle do Clube."