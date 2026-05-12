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Clube da Série A pode ser rebaixado pela Fifa por dívidas milionárias

Código Disciplinar da entidade máxima do futebol prevê graves punições ao time brasileiro

Lucas Vilas Boas
Por
Taça da Série A do Brasileirão
Taça da Série A do Brasileirão -

Se perguntassem aos torcedores do Botafogo se eles aceitariam conquistar títulos importantes mesmo se o "sacrifício necessário" fosse dívidas milionárias, talvez eles assinariam esse acordo, mas, ao mesmo tempo, a situação que o empresário americano John Textor deixou o clube carioca é muito preocupante.

Para evitar punição prevista pelo Código Disciplinar da Fifa, o Botafogo precisa pagar 25 milhões de dólares (aproximadamente R$ 125 milhões) ao Atlanta United, dos Estados Unidos, por negociação pelo argentino Thiago Almada. O Alvinegro sofreu mais um transfer ban pela dívida com o clube norte-americano e terá que efetuar o pagamento em até 90 dias.

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Se não quitar a dívida, o Botafogo perderá seis pontos no Brasileirão de acordo com o portal 'ge', e corre risco de outras penas "em caso de descumprimento persistente" e "infrações repetidas". O Código da Fifa prevê até rebaixamento em situações de persistência.

"Uma dedução de pontos ou rebaixamento para uma divisão inferior também pode ser determinada, além da proibição de inscrição de novos jogadores, em caso de descumprimento persistente (ou seja, se a proibição de inscrição de novos jogadores tiver sido cumprida por mais de três períodos de inscrição completos e consecutivos após a notificação da decisão), infrações repetidas ou violações graves, ou se nenhuma proibição total de inscrição puder ser imposta ou cumprida por qualquer motivo", diz trecho do Código da Fifa.

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Problemas recorrentes

Não é a primeira vez que o Botafogo sofre um transfer ban. No dia 30 de dezembro do ano passado, o clube sofreu uma punição da Fifa pela mesma dívida com o Atlanta United por Thiago Almada. Após pagar 10 milhões de dólares pela primeira parcela, o Alvinegro atrasou e não pagou a segunda parte do acordo.

O time carioca também sofreu um outro transfer ban no dia 20 de abril, referente às dívidas pela contratação de Rwan Cruz com o Ludogorets, no valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,3 milhões). Poucas semanas depois, no dia 7 de maio, o Botafogo sofreu uma nova punição pela contratação de Santi Rodríguez com o New York City.

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