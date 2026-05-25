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ZEBRA!

Clube da Série B faz história, desbanca gigante e é campeão na Europa

Gol de pênalti marcado na prorrogação decidiu o maior título da história do Torreense

Lucas Vilas Boas
Por
Jogadores do Torreense comemorando gol histórico
Jogadores do Torreense comemorando gol histórico - Foto: Divulgação | Redes Sociais

A expressão "deu zebra" é usada no futebol para definir um resultado totalmente inesperado e deve ser utilizada para definir perfeitamente a final da Taça de Portugal, que aconteceu neste domingo, 24. O Torreense, da segunda divisão portuguesa, venceu o Sporting por 1 a 0 e conquistou o título de maior grandeza da sua história de mais de 100 anos.

Fundado em 1917, o clube disputará pela primeira vez uma competição da Uefa, já que a conquista garante vaga na fase de pontos corridos da Europa League. O resultado histórico foi decidido com gol de Kévin Zohi, na prorrogação, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

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O Torreense terminou na terceira colocação da Segunda Divisão de Portugal e garantiu vaga nos playoffs da competição, fase do torneio em que o clube bate de frentre com o antepenúltimo colocado da Primeira Divisão — o Casa Pia. As equipes empataram 0 a 0 na partida de ida e vão decidir a conclusão da Liga Portugal na próxima quinta-feira, 28, às 16h.

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O Sporting, por outro lado, terminou a temporada na vice-liderança com 82 pontos conquistados, seis a mais que o líder Porto. Ambos os times vão disputar a Champions League em 2026/27.

O ano do Torreense já é histórico por si só. Além do título histórico e da chance de disputar a primeira divisão portuguesa, a equipe teve um jogador convocado para disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. O defensor Stopira de 38 anos foi chamado para defender Cabo Verde no Mundial.

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