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Clube é rebaixado e anuncia Michael Jackson como novo treinador
Com quatro rodadas restantes, o time foi rebaixado da Premier League e disputará a Championship
O nome de Michael Jackson está em alta com o lançamento do filme sobre o astro da música pop - mas também vem aparecendo no mundo do futebol. Após ser rebaixado na Premier League, o Burnley trocou de técnico, colocando MJ no controle da equipe.
Na manhã desta quinta-feira, 30, o clube inglês anunciou a saída do técnico Scott Parker, em comum acordo, poucos dias depois de ter o rebaixamento confirmado. A decisão veio logo após a derrota por 1 a 0 para o Manchester City, no Turf Moor, resultado que selou matematicamente a queda da equipe.
Com apenas 20 pontos e ocupando a 19ª colocação, o Burnley não tem mais chances de permanência na elite, precisando de mudanças urgentemente.
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Para os últimos compromissos da temporada, o clube optou por trocar o comando do time, chamando Michael "Mike" Jackson, de 52 anos, para assumir o comando de forma interina ao lado da atual comissão técnica.
"Mike Jackson assumirá o comando interino do Burnley nos quatro jogos restantes da Premier League", informou o clube em comunicado oficial.
Quem é Michael Jackson
Ex-zagueiro, Michael Jackson encerrou a carreira como jogador em 2010, após problemas persistentes no joelho. Desde então, construiu trajetória como treinador, com passagens por clubes de divisões inferiores do futebol inglês, como Shrewsbury Town e Tranmere Rovers.
Ele já tem uma breve experiência no próprio Burnley, comandando a equipe interinamente entre abril e maio de 2022, somando oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas.
Olho no futuro
Mesmo com quatro rodadas ainda a disputar, o foco do Burnley já está voltado para a próxima temporada. O clube disputará a Championship (segunda divisão inglesa) pela terceira vez em cinco anos, evidenciando a instabilidade recente.
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