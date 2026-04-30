Clube é rebaixado e anuncia Michael Jackson como novo treinador

O nome de Michael Jackson está em alta com o lançamento do filme sobre o astro da música pop - mas também vem aparecendo no mundo do futebol. Após ser rebaixado na Premier League, o Burnley trocou de técnico, colocando MJ no controle da equipe.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o clube inglês anunciou a saída do técnico Scott Parker, em comum acordo, poucos dias depois de ter o rebaixamento confirmado. A decisão veio logo após a derrota por 1 a 0 para o Manchester City, no Turf Moor, resultado que selou matematicamente a queda da equipe.

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Com apenas 20 pontos e ocupando a 19ª colocação, o Burnley não tem mais chances de permanência na elite, precisando de mudanças urgentemente.

Para os últimos compromissos da temporada, o clube optou por trocar o comando do time, chamando Michael "Mike" Jackson, de 52 anos, para assumir o comando de forma interina ao lado da atual comissão técnica.

"Mike Jackson assumirá o comando interino do Burnley nos quatro jogos restantes da Premier League", informou o clube em comunicado oficial.

Quem é Michael Jackson

Ex-zagueiro, Michael Jackson encerrou a carreira como jogador em 2010, após problemas persistentes no joelho. Desde então, construiu trajetória como treinador, com passagens por clubes de divisões inferiores do futebol inglês, como Shrewsbury Town e Tranmere Rovers.

Ele já tem uma breve experiência no próprio Burnley, comandando a equipe interinamente entre abril e maio de 2022, somando oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

Michael Jackson, novo técnico do Burnley | Foto: Divulgação I Burnley

Olho no futuro

Mesmo com quatro rodadas ainda a disputar, o foco do Burnley já está voltado para a próxima temporada. O clube disputará a Championship (segunda divisão inglesa) pela terceira vez em cinco anos, evidenciando a instabilidade recente.