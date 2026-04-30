Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAKE IT A BETTER PLACE

Clube é rebaixado e anuncia Michael Jackson como novo treinador

Com quatro rodadas restantes, o time foi rebaixado da Premier League e disputará a Championship

Marina Branco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Burnley na Premier League
Burnley na Premier League - Foto: Divulgação I Burnley

O nome de Michael Jackson está em alta com o lançamento do filme sobre o astro da música pop - mas também vem aparecendo no mundo do futebol. Após ser rebaixado na Premier League, o Burnley trocou de técnico, colocando MJ no controle da equipe.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o clube inglês anunciou a saída do técnico Scott Parker, em comum acordo, poucos dias depois de ter o rebaixamento confirmado. A decisão veio logo após a derrota por 1 a 0 para o Manchester City, no Turf Moor, resultado que selou matematicamente a queda da equipe.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas 20 pontos e ocupando a 19ª colocação, o Burnley não tem mais chances de permanência na elite, precisando de mudanças urgentemente.

Leia Também:

Vitória se prepara pra comprar três destaques emprestados; saiba quais
Corrida do Bahêa chega à 4ª edição com 10 mil participantes
Hakimi se lesiona e preocupa Marrocos para a Copa do Mundo

Para os últimos compromissos da temporada, o clube optou por trocar o comando do time, chamando Michael "Mike" Jackson, de 52 anos, para assumir o comando de forma interina ao lado da atual comissão técnica.

"Mike Jackson assumirá o comando interino do Burnley nos quatro jogos restantes da Premier League", informou o clube em comunicado oficial.

Quem é Michael Jackson

Ex-zagueiro, Michael Jackson encerrou a carreira como jogador em 2010, após problemas persistentes no joelho. Desde então, construiu trajetória como treinador, com passagens por clubes de divisões inferiores do futebol inglês, como Shrewsbury Town e Tranmere Rovers.

Ele já tem uma breve experiência no próprio Burnley, comandando a equipe interinamente entre abril e maio de 2022, somando oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

Michael Jackson, novo técnico do Burnley
Michael Jackson, novo técnico do Burnley | Foto: Divulgação I Burnley

Olho no futuro

Mesmo com quatro rodadas ainda a disputar, o foco do Burnley já está voltado para a próxima temporada. O clube disputará a Championship (segunda divisão inglesa) pela terceira vez em cinco anos, evidenciando a instabilidade recente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Michael Jackson premier league Rebaixamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Burnley na Premier League
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Burnley na Premier League
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Burnley na Premier League
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Burnley na Premier League
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x