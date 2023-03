Clubes baianos buscam maior premiação na Copa do Brasil

Esta quarta-feira, 1, será de muito futebol para as equipes baianas na Copa do Brasil. Além do confronto envolvendo Bahia e Jacuipense e do Vitória enfrentando o time do Nova Iguaçu, a rodada coloca mais dois clubes baianos em campo pela 1ª fase da competição nacional.

O Bahia de Feira recebe a equipe do Red Bull Bragantino, na Arena Cajueiro, e o Atlético de Alagoinhas encara o Atlético Goianiense, no Carneirão, ambos jogos programados para acontecer às 19h.

O Tremendão, o Carcará e o Leão do Sisal entram no gramado em desvantagem. Isso ocorre por conta da colocação dos baianos no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estando abaixo dos seus adversários, que contam com a vantagem de jogar por um empate para avançar na competição,

Caso cheguem para disputar a segunda etapa, os clubes do interior do estado abocanham a quantia de R$ 900 mil. Esse valor é pago para todas as equipes que pertencerem ao Grupo 3 (clubes das Séries C e D e sem divisão). Esse valor somado aos R$ 750 mil pagos pela participação na Copa do Brasil resulta em um montante que ultrapassa R$ 1,5 milhão em dois jogos.

Por isso, a briga pela classificação serve de estímulo para os times do interior do estado de olho na sequência da temporada. Eliminado no Campeonato Baiano, o Bahia de Feira enxerga na competição a possibilidade de salvar o primeiro semestre. O Jacuipense avançou para a fase semifinal do Campeonato Baiano, onde vai encarar o time da Juazeirense, porém a competição nacional é vista como uma possibilidade de alavancar os cofres da equipe Grená.

Essa opção financeira também é importante para Atlético de Alagoinhas, que segue atuando pela Copa do Nordeste, onde busca uma vaga para a 2ª fase da competição. Porém, a eliminação na primeira etapa do estadual faz com que o time faça valer o investimento feito para disputa dos primeiros meses do ano do atual bicampeão estadual.