Clubes e FBF se manifestam e lamentam a morte do atacante Deon

Clubes se manifestaram após a morte precoce do atacante Deon, de 36 anos. O fato aconteceu durante o treinamento do Bahia de Feira, na tarde desta quarta-feira, 9, na Arena Cajueiro. O clube feirense utilizou as redes sociais e divulgou uma nota de pesar.





Antes de se destacar pelo Tremendão, entre 2018 e 2023, Deon vestiu por duas oportunidades a camisa do maior rival da cidade: o Fluminense de Feira. Em seu site oficial, o Touro do Sertão deixou sua homenagem.

"Em nome de toda a diretoria do Fluminense de Feira Futebol Clube, manifestamos as nossas condolências e desejamos força aos familiares e aos amigos neste momento difícil", escreveu o Flu de Feira.

O Bahia, clube que Deon começou no futebol, prestou as condolências ao Bahia de Feira e aos torcedores do Tremendão.







O Nacional-AM, adversário do Bahia de Feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D, também publicou uma nota de pesar em solidariedade a partida de Deon.

Clube que o centroavante passou por duas temporadas, entre 2013 e 2014, a Juazeirense também prestou sua homenagem ao atleta de 36 anos.

Antes de se destacar pelo Bahia de Feira, Deon vestiu a camisa do Jacobina. Nas redes sociais, o Jegue da Chapada lamentou o precoce falecimento do atacante.

Mesmo sem nunca ter atuado com a camisa do clube, o Jacuipense fez questão de prestar suas condolências e desejar boas energias para familiares e amigos de Deon.

Em sua carreira, Deon defendeu as cores do Atlético de Alagoinhas em três oportunidades (2011-2012, 2014 e 2016). O Carcará emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do atacante.

Quem também se pronunciou acerca da morte do jogador de 36 anos, foram o Jequié e o Barcelona de Ilhéus. Mesmo com bastante rodagem no futebol baiano, Deon nunca atuou pelas duas agremiações.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) também utilizou redes sociais e o site para prestar homenagem ao jogador.

"A FBF se solidariza com os familiares de Deon e a Associação Desportiva Bahia de Feira pela perda irreparável para o futebol baiano. Era um atleta com uma bonita carreira e muito ainda a conquistar. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos", comentou o Presidente Ricardo Lima.

Através das suas redes sociais o Vitória também prestou sua homenagem ao jogador do Bahia de Feira que morreu nesta quarta-feira, 9.

O Esporte Clube Vitória vem a público lamentar o falecimento do atleta Deon, do Bahia de Feira. Nos solidarizamos com toda família, amigos e equipe do jogador e torcemos para que Deus conforte todos corações. A história de Deon ficará sempre marcada! 🖤 pic.twitter.com/abpLzGPk4E — EC Vitória (@ECVitoria) August 10, 2023

O Itabuna Esporte Clube, time em que o atleta disputou jogos contra pelo Campeonato Baiano foi mais um prestou homenagem.

"O Itabuna Esporte Clube, se solidariza com familiares e amigos do atleta Deon, da equipe, Bahia de Feira em virtude de seu falecimento, na tarde, desta quarta-feira. Neste momento de dor, rogamos a Deus para que todos encontrem conforto", diz a nota do clube de Itabuna.

A entidade determinará que seja adotado um minuto de silêncio em memória do atleta antes de todas as partidas que serão realizadas na Bahia no próximo final de semana.

Ainda não foram divulgadas informações sobre quando será o velório e o sepultamento de Deon.