Com 12 atletas, delegação baiana viaja para brasileiro de boxe

Delegação baiana conta com 12 atletas - Foto: Divulgação | Boxebahia

Não é segredo para ninguém que a Bahia é um grande celeiro de atletas de boxe. Nesta segunda-feira, 10, 12 boxeadores desembarcaram em Brasília, no Distrito Federal, para representar o estado no Campeonato Brasileiro da modalidade, que começou nesta segunda-feira, 10, e vai até o dia 17 de junho.

A competição é considerada a mais importante do calendário nacional, mas não contará com os principais nomes baianos (Bia Ferreira, Keno Marley, Tatiana Chagas e Bárbara Santos), que estão focados na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.

Leia mais: Promessa do judô vai representar a Bahia no Brasileiro Sub-13

Leia mais: Ciclista baiano representará o Brasil no Mountain Bike em Paris

A delegação que viajou para Brasília tem os seguintes atletas: Marco Antônio Moreira, Gilvã Bispo, José Flávio Miranda, Maria Eduarda de Jesus, Camille dos Santos, Haziel Krishina, Adriele Caroline, Samara Couto, Ronaldo Bezerra, Breno Luís Ferreira, Jomário Monte, e Isaías Santos.

“Além de ser uma verdadeira vitrine para os nossos atletas que visam uma convocação para equipe olímpica permanente, é também o passaporte para projetos como o Bolsa Atleta, do governo federal, e Bolsa Esporte estadual”, explicou Afonso Nunes, presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia (Boxebahia).

A delegação baiana contou com passagens aéreas concedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).