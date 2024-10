Com assistência de Depay, Corinthians vence Fortaleza e está na semi da Sula

Depay deu assistência para um dos gols do Timão - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Com uma atuação impecável e assistência do holandês Memphis Depay, o Corinthians goleou o Fortaleza, por 3 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira, 24, e carimbou seu passaporte para a semifinal da Sul-Americana.

Leia Mais:

>> Em recuperação, Vitória tem campanha de G-6 no returno do Brasileirão

>> Real Madrid resiste à reação do Alavés e vence em casa pelo Espanhol



Os gols foram marcados por Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique, o último com assistência de Memphis Depay.

Em campo, o Timão dominou o jogo do início ao fim e não deu chances ao Laion. Com o resultado, o Corinthians fez um placar agregado de 5 a 0, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Agora, o time paulista enfrentará o vencedor do confronto entre Athletico e Racing. No jogo de ida, o Furacão venceu por 1 a 0, na Ligga Arena, e tem a vantagem do empate para o duelo de quinta-feira, 26, no Estádio Presidente Perón.