Com Ba-Vi de volta à decisão, veja onde estão os finalistas de 2018 | A TARDE

O jejum foi encerrado, depois de cinco edições do Campeonato Baiano sem a decisão ocorrer envolvendo os dois maiores clubes do estado. Neste domingo, 7, a dupla Ba-Vi vai decidir quem levantará a taça do Baianão.

No primeiro jogo, o Vitória venceu o Bahia de forma emocionante, pelo placar de 3 a 2. Com isso, um empate dará o título de campeão ao Rubro-Negro depois de seis anos. Já o Tricolor precisa vencer por dois gols para conquistar o 51º título sem precisar passar pela disputa de pênaltis.

O Portal A TARDE resolveu relembrar a última vez que as equipes disputaram uma final de torneio estadual, que ocorrem em 2018, e fez um levantamento de onde estão os jogadores que fizeram parte daquela decisão.

VITÓRIA

GOL - Fernando Miguel (Ceará)

LD - José Wellison (Fortaleza)



ZAG - Wallison Maia (Criciúma)

ZAG - Bruno Bispo (Remo)

LE - Pedro Botelho (Portuguesa-RJ)

LE - Juninho (Atlético de Alagoinhas)

VOL - Uillian Correia (Oeste)

VOL - Rodrigo Andrade (Vitória)



VOL - Fillipe Soutto (Botafogo-SP)

MEI - Neilton (Água Santa)

MEI - Alex Baumjohann (Aposentado)

MEI - Nickson (Campinense)



ATA - Jonatas Belusso (Aposentado)

ATA - Luan (Aposentado)

TÉC - Vagner Mancini (Ceará)

BAHIA

GOL - Douglas (Avaí)

LD - Nino Paraíba (Aposentado)

ZAG - Tiago (Avaí)

ZAG - Lucas Fonseca (Aponsetado)

ZAG - Douglas Grolli (Avispa Fukuoka)

LE - Léo Pelé (Vasco)

VOL - Elton (Barra-SC)

VOL - Gregore (Botafogo)



MEI - Marco Antônio (Remo)

MEI - Allione (último time foi o Desportivo Morón em 2023)

MEI - Vinícius (Al-Hazm)

MEI - Régis (Guarani)

MEI - Zé Rafael (Palmeiras)

ATA - Edigar Junio (V-Varen Nagasaki)

TÉC - Guto Ferreira (Sem Clube)