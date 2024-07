Com curto intervalo, Bahia encerra preparação para encarar Athletico

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Divulgação/ EC Bahia

O Bahia enfrentará o Athletico-PR pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, nesta quarta-feira, 10, às 19h, na Ligga Arena. Assim, apesar do curto período de descanso, tendo em vista que jogou no domingo, o elenco tricolor já encerrou a preparação para encontrar o Furacão.

No hotel localizado na cidade de São Paulo, os jogadores assistiram um vídeo sobre erros e acerto do último duelo, passado pela comissão técnica. Posteriormente, já no Centro de Treinamento da base do Palmeiras, o treinador Rogério Ceni começou com uma atividade lúdica, exigindo que os atletas posicionassem a bola, de cabeça, nos locais delimitados com cabeceios, após lançamento.

Na sequência, o comandante promoveu um técnico/tático em campo reduzido, com muita movimentação, posse de bola e marcação pressão. Após o almoço, os jogadores embarcam para Curitiba, onde será o confronto.