Bahia é o terceiro time com menor média de descanso na Série A

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em 2024, mais uma vez veio à tona um dos principais debates do futebol brasileiro: o calendário. Isso porque as equipes da primeira divisão do Brasileirão, muitas vezes, chegam a disputar até três competições simultâneas, fator que acaba inflando o número de jogos, e, consequentemente, diminuindo o descanso das equipes entre as partidas.

Dentre as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, o Bahia está no topo deste recorte. Ocupando a 3ª posição dos times que mais disputaram jogos, com 42 partidas na temporada, o clube baiano possui uma média de 6.037 minutos entre jogos neste ano. O Tricolor de Aço só fica atrás de Fortaleza e Cuiabá, que já disputaram 45 e 43 partidas, respectivamente.

Diante deste cenário, no último domingo, 7, após derrota para o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni falou sobre a dificuldade que tem encontrado para conciliar jogos e sessões de treinamento: “Nem tempo de treinar a gente tem”.

“Um jogador que vem entregando muito, um dos principais jogadores, um cara que tem mais de 20 jogos consecutivos, está um pouco cansado também”, ressaltou o comandante tricolor, ao citar o caso de Jean Lucas, que teve um desempenho abaixo no duelo contra o ‘Verdão’.

Ainda durante a coletiva, Ceni também pontuou sobre o alto número de jogos do Esquadrão no último mês. “Não houve trabalho essa semana, a gente joga de três em três dias. A gente vai completar dez jogos em 30 dias”, afirmou.

“Os caras estão esgotados, e daqui a três dias temos jogo, e em mais três dias temos outro. Enquanto o Cuiabá jogou ontem e joga em uma semana com a gente, a gente tem três jogos”, destacou o treinador do Tricolor de Aço.