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A dívida de R$ 320 milhões colocou a Ponte Preta diante de um desafio para a próxima temporada: montar praticamente um elenco inteiro enquanto tenta equilibrar as contas. Com apenas três jogadores profissionais com contrato para 2027, o clube de Campinas busca um empréstimo para quitar salários atrasados e viabilizar a contratação de cerca de 20 atletas.

A operação financeira é tratada pela diretoria como uma alternativa para garantir a formação do grupo que disputará a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. A tentativa ocorre em meio à falta de avanços na transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

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Atualmente, apenas o meia Elvis, o lateral Jota e o atacante Vitor Ribeiro têm vínculo com a Macaca para a próxima temporada, além dos jogadores formados nas categorias de base.

Ponte Preta precisa de R$ 19 milhões extras

A situação financeira do clube vai além do passivo acumulado. As contas da Ponte Preta apontam um déficit operacional recorrente de aproximadamente R$ 2,8 milhões por mês.

O orçamento aprovado para 2027 prevê R$ 42,9 milhões em despesas, enquanto as receitas estimadas chegam a R$ 23,9 milhões. A diferença de R$ 19 milhões representa o valor adicional necessário para cobrir os gastos projetados.

Do total previsto, R$ 26,2 milhões serão destinados ao futebol profissional. O planejamento também inclui despesas com estádio, categorias de base e acordos cíveis e tributários.

O passivo de R$ 320 milhões, por sua vez, não considera a dívida fiscal relacionada ao IPTU, estimada em aproximadamente R$ 20 milhões.

Clube tenta quitar salários atrasados e contratar reforços

A busca pelo empréstimo também está relacionada aos atrasos salariais enfrentados pela Ponte Preta desde 2025. O problema atingiu jogadores e funcionários e contribuiu para a saída de profissionais ao longo da última temporada.

Com a obtenção dos recursos, a diretoria pretende regularizar as pendências e avançar na contratação dos reforços necessários para a formação do elenco.

O planejamento prevê a reapresentação dos jogadores em 7 de dezembro. A estreia da equipe no Campeonato Paulista da Série A2 está marcada para 17 de janeiro.

A operação, no entanto, ainda depende do avanço das negociações e da aprovação do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. As informações foram divulgadas pelo GE.