TRABALHO NA TOCA

Com foco no sistema defesivo, Vitória treina focado no Palmeiras

Rubro-negro recebe o Verdão no Barradão neste domingo, 3

Por Marcello Góis

01/08/2025 - 12:59 h
Elenco rubro-negro durante trabalho de finalização na Toca do Leão
Elenco rubro-negro durante trabalho de finalização na Toca do Leão -

O elenco do Vitória deu continuidade aos trabalhos de preparação para o importante compromisso diante do Palmeiras, marcado para este domingo, 3, às 19h30, no Barradão, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após se apresentarem na manhã desta quinta-feira, 1, o grupo foi submetido ao aquecimento com troca de passes comandado pelo preparador físico César Mendes. Na sequência da atividade, o grupo foi dividido. O técnico Fábio Carille ministrou um trabalho tático organizacional defensivo, além de exercícios de bola parada defensiva.

O restante dos atletas aprimoraram finalizações a gol com o assistente Leandro Silva. Os goleiros fizeram ainda treinos específicos da posição com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

A equipe terá o retorno do atacante Erick, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o meia Matheuzinho segue na condição de dúvida para a partida, pois está acomedito de uma fascite plantar e ainda não treinou com bola durante a semana.

A penúltima atividade da semana será na manhã deste sábado, 2, véspera do jogo, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os atletas convocados para a partida entrarão em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Sem perder há quatro jogos, o Leão da Barra ocupa a 15ª colocação, com 17 pontos ganhos em 17 jogos. Também sem perder há quatro partidas e em situação oposta, o Palmeiras ocupa a terceira colocação, com 32 pontos.

barradão Brasileirão treinamento Vitória x Palmeiras

