Com gol de Lukaku, Inter vence Porto na ida das oitavas da Champions

A Inter de Milão venceu o Porto por 1 a 0 nesta quarta-feira, 22, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, disputado no estádio Giuseppe Meazza, e deu um primeiro passo rumo à classificação para a próxima fase.

O gol da partida foi marcado pelo atacante belga Romelu Lukaku (86'), num duelo em que o Porto também teve chances de marcar e levou bastante perigo ao time 'nerazzurro'.

"Era muito importante ganhar. Queríamos marcar outro gol, mas não conseguimos", analisou Lukaku em declarações à plataforma Prime Video.

Diante de sua torcida, a Inter dominou a partida e buscou a todo tempo a área adversária, criando a primeira oportunidade com o argentino Lautaro Martínez (10') finalizando para boa defesa do goleiro Diogo Costa, que também apareceu em um chute cruzado de fora da área do turco Hakan Hakan Calhanoglu (18').

Quem não faz, leva

Os portugueses também tiveram uma grande chance com o sérvio Marko (37'), que chutou para André Onana defender com as pernas.

Pouco antes do intervalo, o Porto foi salvo por um milagre operado por Diogo Costa, que desviou desviar uma forte cabeçada à queima-roupa de Alessandro Bastoni (45'+2).

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro e Nicolo Barella esteve próximo de abrir o placar para os italianos em um chute que passou perto da trave (52').

O time português reagiu com duas chegadas logo em seguida: na primeira, o iraniano Mehdi Taremi mandou uma bomba que Onana salvou (55'). Segundos depois, o goleiro camaronês fez duas defesas consecutivas em tentativas do ataque do Porto dentro da área (57').

"Fomos ousados e tivemos duas chances claras que poderíamos ter aproveitado", disse o veterano zagueiro Pepe ao canal Eleven Sports. "Mas quando não você não aproveita nessas partidas, paga caro por isso".

Na metade final da segunda etapa, o jogo perdeu intensidade e a Inter foi recuperando pouco a pouco a iniciativa, chegando perto de marcar depois de um passe de Lukaku que Martínez não alcançou por centímetros (72').

Porto perde Otávio expulso

A expulsão pelo segundo cartão amarelo do meia Otávio (41' e 78') abriu o caminho para os 'nerazzurri', que nos últimos minutos partiram para cima em busca da vitória aproveitando a superioridade numérica.

Depois de várias chegadas com perigo, Lukaku finalmente foi às redes.

Após cruzamento na área, o belga acertou uma cabeçada na trave e, no rebote, fez o gol deixa a Inter em vantagem para o jogo de volta, no dia 14 de março, no Estádio do Dragão.

O resultado também garante 100% de aproveitamento para os times italianos nos jogos de ida das oitavas da Champions, com as vitórias do Milan sobre o Tottenham (1 a 0) e do Napoli sobre o Eintracht Frankfurt (2 a 0).

"Temos o segundo jogo em casa e queremos ganhar", prometeu o goleiro Diogo Costa. "Nossa confiança continua a mesma".