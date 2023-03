Com gol de Raphinha, Barcelona vence Valencia no Camp Nou

O Barcelona, que jogou os últimos 30 minutos com dez em campo, segurou o resultado de 1 a 0 em casa contra o Valencia e conseguiu os três pontos, em jogo disputado neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com 62 pontos, o Barça consolida sua liderança, abrindo 10 de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que visita o Betis (5º) na rodada.

Por sua vez, o Valencia (19º) se complica na luta contra a queda para a segunda divisão, posição à qual o clube não está acostumado a frequentar.

O time catalão abriu o placar no início do primeiro tempo com Raphinha de cabeça, aproveitando cruzamento de Sergio Busquets (15').

Na reta final da partida, a expulsão do zagueiro uruguaio Ronald Araújo (58') complicou a vida do Barça, que minutos antes tinha perdido um pênalti com Ferran Torres (55') acertando a trave do goleiro Giorgi Mamardashvili.

Com um a menos em campo, os 'blaugrana' se fecharam na defesa para segurar o desesperado Valencia, que conquistou apenas três dos últimos 21 pontos em disputa no campeonato.