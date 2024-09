Com Isaquias campeão, Bahia domina pódio do Brasileirão de canoagem

Isaquias Queiroz comemorando - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o baiano Isaquias Queiroz subiu mais uma vez ao pódio pela categoria C1 1000m, no Campeonato Brasileiro de Canoagem O atleta conseguiu o melhor tempo do Campeonato Brasileiro, com 4min01s870.

A competição, que ocorre em Lagoa Santa, em Minas Gerais, contou com Gabriel Assunção, de Ubatã, na 2ª colocação, com o tempo de 4min04s110, e Diego Nascimento, de Itacaré, completando o pódio, completando a prova em 4min18s100.

"Sensação de alívio, mesmo sem treinar, estávamos de férias, o Gabriel remou bem e fiquei feliz porque saí com a medalha. Agora é se concentrar nos barcos de equipe. Vai ser bom curtir esse campeonato", disse Isaquias após o resultado.