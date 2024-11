Com mais de 200 competidores, A TARDE OPEN de Tênis encerra as inscrições nesta quinta

A TARDE Open de Tênis será realizado neste fim de semana - Foto: John Fornander | Unsplash

A segunda edição do A TARDE OPEN de Tênis já é um sucesso. As inscrições para o evento, que ocorre nos dias 9 e 10 de novembro (sábado e domingo), se encerram nesta quinta-feira, 7, e já conta com mais de 80% das vagas preenchidas. A competição será disputada na Associação Atlética da Bahia (AAB), no bairro da Barra, em Salvador.

Com realização da Rádio A TARDE FM e organização técnica da Infinite Tennis, o evento deste ano contará com mais de 200 competidores divididos em quatro categorias de duplas mistas.

Ildázio Tavares Jr., da organização do torneio, representante da ViraMundo Produções, não escondeu a alegria com o impacto positivo do torneio entre os competidores. Apaixonado pela modalidade, ele crê que a execução do evento será a melhor possível nos dias de disputa.

“Estamos muito felizes com o sucesso e repercussão do A Tarde Open na sua segunda edição. Dobramos de tamanho, estamos atingindo hoje 80% da meta de inscritos, no final de um ano com muitos torneios (de tênis). Agora é entregar de maneira grandiosa como o grupo A Tarde costuma fazer”, disse Ildazio, que é apresentador do programa Papo Reto, na Rádio A TARDE FM.

Ildazio Tavares, coordenador de novos projetos do A Tarde FM | Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Vale salientar que além da competição que promete ser acirrada, o A TARDE Open de Tênis tem como meta proporcionar um clima de celebração e confraternização entre os participantes e o público. Os inscritos receberam um kit especial para aproveitar o Tennis Show, que terá apresentação com música ao vivo e outras atividades para animar o evento, além de experiência interativa na quadra da AAB.

O A TARDE Open de Tênis terá 24 duplas em cada categoria e 35 partidas programadas, com os classificados avançando às quartas de final, semifinais e finais. Quem quiser aproveitar o day use, com all inclusive, o valor é de R$ 150.