Com retorno de Arias, Rogério Ceni promove treino técnico e tático

DE OLHO NO CORINTHIANS!

Treino do Bahia nesta sexta-feira, 19 - Foto: Divulgação | EC Bahia

O elenco tricolor se reapresentou na manhã desta sexta-feira, 19, e continuou a preparação para o confronto contra o Corinthians, que ocorrerá na Fonte Nova. Os atletas iniciaram com uma ativação na academia, seguida por um trabalho físico e de aquecimento no campo, sob a supervisão do preparador Danilo Augusto.

Na sequência, Rogério Ceni organizou um treino técnico, dividindo o grupo em duas equipes. Além disso, houve um treino tático em formato de 10×10, práticas de bolas paradas defensivas e sessões de aprimoramento de cobranças de faltas diretas para alguns jogadores.

Leia mais: Já em Salvador, Lucho Rodriguez pode não fechar com o Bahia; entenda

Leia mais: Após polêmica de Textor, Bahia enfrenta o Botafogo na Copa do Brasil e decide vaga em casa

De volta após representar a Colômbia na Copa América, o lateral-direito Santi Arias participou normalmente do treino.



O elenco tricolor realizará o último treino antes do jogo de domingo, 21, na manhã deste sábado, 20.