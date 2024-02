Com rotina intensa, Jacuipense se reapresenta após derrota no Baianão | A TARDE

Após a derrota para o Itabuna por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, 29, em Ilhéus, o Jacuipense voltou para a lanterna do Campeonato Baiano. Na madrugada desta terça, 30, o elenco do Leão do Sisal chegou em Riachão do Jacuípe após longa viagem e já se reapresentou para iniciar a preparação para a próxima rodada do estadual.

Os titulares contra o Itabuna ficaram na fisioterapia em trabalho de recuperação, enquanto os reservas realizaram atividades na academia. Não houve trabalho no campo nesta terça-feira. Nesta quarta, 31, o elenco treina na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe, e já finaliza a preparação para encarar o Bahia de Feira.

A sequência de jogos e a rotina de viagens tem sido uma das preocupações do staff do Jacuipense neste início de temporada. Também nesta terça, o Leão do Sisal conheceu o seu primeiro adversário na Copa do Brasil, após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O próximo compromisso do Jacuipense já é nesta quinta-feira, 1, contra o Bahia de Feira, na Arena Valfredão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 19h15.