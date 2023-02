Com show de Casemiro, Manchester United conquista Copa da Inglaterra

Com dia inspirado do brasileiro Casemiro, o Manchester United bateu o Newcastle por 2 a 0 e conquistou a Copa da Inglaterra, na tarde deste domingo, 26, no lendário Estádio de Wembley.

Em campo, o camisa 18 dos 'Diabos Vermelhos', abriu o placar e mostrou porque os Red Devils acertaram em contratá-lo. Aos 33, o volante aproveitou um cruzamento de Shaw e mandou para o fundo do gol. O lance foi revisado pelo VAR e mantido. Pouco depois, Weghorst recebeu e passou para Rashford fazer o segundo.

O United não conquistava um título há quase seis anos. O último foi a Liga Europa da temporada 2016-2017, ainda sob o comando de José Mourinho. Casemiro foi eleito o craque da partida.