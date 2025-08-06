Menu
HOME > ESPORTES
MONITORAMENTO

Comissão técnica da Seleção intensifica observação no Brasileirão e Copa do Brasil

Estafe de Carlo Ancelotti se divide para mapear atletas e estruturas pelo país

Por Marcello Góis

06/08/2025 - 16:35 h
Observador técnico Juan Santos e o preparador físico Cristiano Nunes durante visita ao Beira-Rio
O calendário apertado do futebol brasileiro tem sido acompanhado de perto pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Com foco em monitoramento de atletas e avaliações técnicas, integrantes do Departamento de Seleções da CBF têm marcado presença em jogos decisivos do Brasileirão e da Copa do Brasil, além de visitar centros de treinamento de clubes da Série A.

Presença nos estádios

Na última segunda-feira, 4, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, acompanhado do observador técnico Juan Santos e do preparador físico Cristiano Nunes, esteve no Morumbis para acompanhar in loco a vitória do Santos sobre o Juventude. A partida serviu como ponto de análise para nomes que estão sendo observados de forma recorrente pelo estafe da Seleção.

Nesta quarta-feira, 6, a agenda da comissão se divide entre dois jogos importantes da Copa do Brasil. Em Bragança Paulista, o gerente de seleções Cícero Souza e o analista de desempenho Thomaz Araújo acompanham o duelo entre RB Bragantino e Botafogo.

Em São Paulo, Cristiano Nunes e o analista Bruno Baquete estarão no Allianz Parque para o clássico entre Palmeiras e Corinthians. A movimentação faz parte de um cronograma estratégico, alinhado com o técnico Carlo Ancelotti, que acompanha relatórios e materiais audiovisuais gerados a partir das partidas.

Interação técnica e visitas aos CTs

Além da presença nos estádios, a CBF mantém visitas técnicas aos centros de treinamento dos principais clubes do Brasil. O preparador físico Cristiano Nunes está à frente desse circuito, que tem como objetivo conhecer as estruturas, protocolos de trabalho e condições físicas dos atletas.

Nos últimos dias, Cristiano Nunes passou por Porto Alegre, onde esteve nos CTs de Grêmio e Internacional, São Paulo, com visitas ao São Paulo FC e ao Santos.

Nesta semana, fecha o giro paulista com passagens por Palmeiras, Corinthians e RB Bragantino.

Na sequência, o cronograma prevê viagens ao Rio de Janeiro, para avaliações no Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, e finaliza em Belo Horizonte, com visitas à Toca da Raposa (Cruzeiro) e à Cidade do Galo (Atlético-MG).

Planejamento visando Eliminatórias e amistosos

A análise detalhada dos atletas será crucial para os próximos compromissos da Seleção, incluindo amistosos e a sequência das Eliminatórias para a Copa de 2026. A comissão liderada por Ancelotti tem priorizado o monitoramento constante de atletas que atuam no futebol nacional, com atenção especial à evolução física e técnica ao longo da temporada.

