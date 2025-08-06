OITAVAS DE FINAL
Veja onde assistir aos jogos de volta da Copa do Brasil
Confrontos decisivos das oitavas de final definem classificados e vagas milionárias na Copa do Brasil 2025
A Copa do Brasil 2025 começa a definir os classificados às quartas de final a partir desta quarta-feira, 6. Além do jogo do Bahia, outros cinco confrontos abrem as partidas de volta hoje, com destaque para o clássico Palmeiras x Corinthians e para Atlético-MG x Flamengo. Outras duas partidas concluem a fase na quinta-feira, 7.
O torneio, disputado em jogos de ida e volta nesta etapa, teve seus confrontos definidos por sorteio no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, já que o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.
Além da vaga entre os oito melhores, as equipes também brigam por uma premiação milionária. Quem avançar às quartas de final garantirá R$ 4.740.750,00. Antes disso, cada time já faturou R$ 3.638.250,00 pela participação nas oitavas. As cifras sobem para R$ 9.922.500,00 nas semifinais, R$ 33.075.000,00 para o vice e impressionantes R$ 77.175.000,00 para o campeão.
Veja os confrontos e onde assistir:
Botafogo x Bragantino
- Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h
- Estádio: Cícero de Souza Marques
- Transmissão: SporTV e Premiere
- Jogo de ida: Botafogo venceu por 2 a 0 no Nilton Santos e pode perder por até um gol.
Atlético-MG x Flamengo
- Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h
- Estádio: Arena MRV
- Transmissão: SporTV e Premiere
- Jogo de ida: Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Maracanã e joga pelo empate.
Athletico-PR x São Paulo
- Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h30
- Estádio: Arena da Baixada
- Transmissão: Prime Video
- Jogo de ida: São Paulo venceu por 2 a 1 no Morumbis e tem vantagem do empate.
Fluminense x Internacional
- Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30
- Estádio: Maracanã
- Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
- Jogo de ida: Fluminense venceu por 2 a 1 no Beira-Rio e joga pelo empate.
Palmeiras x Corinthians
- Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30
- Estádio: Allianz Parque
- Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
- Jogo de ida: Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e tem vantagem do empate.
Vasco x CSA
- Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 20h
- Estádio: São Januário
- Transmissão: SporTV e Premiere
- Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Rei Pelé; quem vencer, se classifica.
CRB x Cruzeiro
- Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 21h
- Estádio: Rei Pelé
- Transmissão: Prime Video
- Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Mineirão; quem vencer, se classifica.
Próximas fases
O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais serão disputadas em 5 e 19 de outubro, enquanto as finais 2 e 9 de novembro.
