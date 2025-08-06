Menu
OITAVAS DE FINAL

Veja onde assistir aos jogos de volta da Copa do Brasil

Confrontos decisivos das oitavas de final definem classificados e vagas milionárias na Copa do Brasil 2025

Por Redação

06/08/2025 - 10:40 h
Saiba tudo sobre os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil 2025: datas, horários, locais, transmissões e o que está em jogo na briga por vaga nas quartas de final
-

A Copa do Brasil 2025 começa a definir os classificados às quartas de final a partir desta quarta-feira, 6. Além do jogo do Bahia, outros cinco confrontos abrem as partidas de volta hoje, com destaque para o clássico Palmeiras x Corinthians e para Atlético-MG x Flamengo. Outras duas partidas concluem a fase na quinta-feira, 7.

O torneio, disputado em jogos de ida e volta nesta etapa, teve seus confrontos definidos por sorteio no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, já que o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Leia Também:

Vitória encerra 1º turno melhor que 2024, mas ainda busca evolução
Copa do Brasil: saiba quanto o Tricolor de Aço vai faturar em caso de classificação
João Fonseca já sabe quem vai enfrentar na estreia Masters 1000

Além da vaga entre os oito melhores, as equipes também brigam por uma premiação milionária. Quem avançar às quartas de final garantirá R$ 4.740.750,00. Antes disso, cada time já faturou R$ 3.638.250,00 pela participação nas oitavas. As cifras sobem para R$ 9.922.500,00 nas semifinais, R$ 33.075.000,00 para o vice e impressionantes R$ 77.175.000,00 para o campeão.

Veja os confrontos e onde assistir:

Botafogo x Bragantino

  • Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h
  • Estádio: Cícero de Souza Marques
  • Transmissão: SporTV e Premiere
  • Jogo de ida: Botafogo venceu por 2 a 0 no Nilton Santos e pode perder por até um gol.

Atlético-MG x Flamengo

  • Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h
  • Estádio: Arena MRV
  • Transmissão: SporTV e Premiere
  • Jogo de ida: Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Maracanã e joga pelo empate.

Athletico-PR x São Paulo

  • Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h30
  • Estádio: Arena da Baixada
  • Transmissão: Prime Video
  • Jogo de ida: São Paulo venceu por 2 a 1 no Morumbis e tem vantagem do empate.

Fluminense x Internacional

  • Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30
  • Estádio: Maracanã
  • Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
  • Jogo de ida: Fluminense venceu por 2 a 1 no Beira-Rio e joga pelo empate.

Palmeiras x Corinthians

  • Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30
  • Estádio: Allianz Parque
  • Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
  • Jogo de ida: Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e tem vantagem do empate.

Vasco x CSA

  • Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 20h
  • Estádio: São Januário
  • Transmissão: SporTV e Premiere
  • Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Rei Pelé; quem vencer, se classifica.

CRB x Cruzeiro

  • Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 21h
  • Estádio: Rei Pelé
  • Transmissão: Prime Video
  • Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Mineirão; quem vencer, se classifica.

Próximas fases

O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais serão disputadas em 5 e 19 de outubro, enquanto as finais 2 e 9 de novembro.

