Veja onde assistir aos jogos de volta da Copa do Brasil

Saiba tudo sobre os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil 2025: datas, horários, locais, transmissões e o que está em jogo na briga por vaga nas quartas de final - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa do Brasil 2025 começa a definir os classificados às quartas de final a partir desta quarta-feira, 6. Além do jogo do Bahia, outros cinco confrontos abrem as partidas de volta hoje, com destaque para o clássico Palmeiras x Corinthians e para Atlético-MG x Flamengo. Outras duas partidas concluem a fase na quinta-feira, 7.

O torneio, disputado em jogos de ida e volta nesta etapa, teve seus confrontos definidos por sorteio no início de junho. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, já que o gol marcado fora de casa não é critério de desempate.

Além da vaga entre os oito melhores, as equipes também brigam por uma premiação milionária. Quem avançar às quartas de final garantirá R$ 4.740.750,00. Antes disso, cada time já faturou R$ 3.638.250,00 pela participação nas oitavas. As cifras sobem para R$ 9.922.500,00 nas semifinais, R$ 33.075.000,00 para o vice e impressionantes R$ 77.175.000,00 para o campeão.

Veja os confrontos e onde assistir:

Botafogo x Bragantino

Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h

Estádio: Cícero de Souza Marques

Transmissão: SporTV e Premiere

Jogo de ida: Botafogo venceu por 2 a 0 no Nilton Santos e pode perder por até um gol.

Atlético-MG x Flamengo

Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h

Estádio: Arena MRV

Transmissão: SporTV e Premiere

Jogo de ida: Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Maracanã e joga pelo empate.

Athletico-PR x São Paulo

Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 19h30

Estádio: Arena da Baixada

Transmissão: Prime Video

Jogo de ida: São Paulo venceu por 2 a 1 no Morumbis e tem vantagem do empate.

Fluminense x Internacional

Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30

Estádio: Maracanã

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Jogo de ida: Fluminense venceu por 2 a 1 no Beira-Rio e joga pelo empate.

Palmeiras x Corinthians

Data e horário: 06/08 (quarta-feira), 21h30

Estádio: Allianz Parque

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video

Jogo de ida: Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e tem vantagem do empate.

Vasco x CSA

Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 20h

Estádio: São Januário

Transmissão: SporTV e Premiere

Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Rei Pelé; quem vencer, se classifica.

CRB x Cruzeiro

Data e horário: 07/08 (quinta-feira), 21h

Estádio: Rei Pelé

Transmissão: Prime Video

Jogo de ida: Empate por 0 a 0 no Mineirão; quem vencer, se classifica.

Próximas fases

O calendário da Copa do Brasil prevê as quartas de final nos dias 27 de agosto e 11 de setembro. As semifinais serão disputadas em 5 e 19 de outubro, enquanto as finais 2 e 9 de novembro.