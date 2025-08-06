Copa do Brasil define primeiros classificados às quartas; veja duelos

Quarta-feira decisiva na Copa do Brasil 2025: seis confrontos definem os primeiros classificados às quartas de final. Confira horários, vantagens e cenários de cada jogo. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A noite desta quarta-feira, 6, promete fortes emoções na Copa do Brasil, com seis confrontos decisivos que vão definir os primeiros classificados para as quartas de final da competição. Além do confronto decisivo do Bahia, que enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, em Recife, às 19h30, outros cinco duelos decidem vaga entre os oito melhores do torneio.

Confira todos os duelos e horários

Um dos jogos mais aguardados acontece às 21h30, no Allianz Parque, onde Palmeiras e Corinthians fazem o segundo ato do clássico paulista. No duelo de ida, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, e agora precisa apenas de um empate para avançar. O Verdão, por sua vez, força os pênaltis com vitória por um gol de diferença e garante vaga direta caso vença por dois ou mais gols.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mais cedo, às 19h, a Arena MRV recebe Atlético-MG e Flamengo. Com vantagem de 1 a 0 conquistada no Maracanã, o Galo joga por um empate para se classificar. Já o Rubro-Negro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir no tempo normal, ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis.

No mesmo horário, Red Bull Bragantino e Botafogo duelam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Glorioso abriu boa vantagem com vitória por 2 a 0 no Rio e pode até perder por um gol para avançar. Ao Massa Bruta resta vencer por três ou mais gols para se classificar diretamente; triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Às 19h30, Athletico e São Paulo medem forças na Ligga Arena, em Curitiba. No primeiro jogo, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 no Morumbis e agora joga pelo empate. O Furacão precisa de vitória por um gol para forçar as penalidades, ou por vantagem superior para garantir a vaga no tempo regulamentar.

Fechando a rodada, às 21h30, o Maracanã será palco para Fluminense e Internacional. O Tricolor Carioca venceu no Beira-Rio e chega embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo o triunfo sobre o Grêmio no Brasileirão. Com diversos desfalques, Renato terá de reorganizar a defesa para tentar reverter o placar e levar o Colorado às quartas.

Premiação

Quem passar vai receber R$ 4.740.750,00 de premiação pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A CBF vai sortear os confrontos da próxima fase entre os times classificados, em data a ser definida.