Plano de sequestro contra presidente do Vasco é investigado; entenda
Polícia investiga denúncia de sequestro contra Pedrinho
Por Redação
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia anônima sobre um suposto plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. O alerta foi recebido pela Delegacia Antissequestro (DAS), que informou o dirigente nesta terça-feira, 5, e recomendou reforço imediato na segurança pessoal.
De acordo com a denúncia, o crime ocorreria ainda nesta semana, no momento em que Pedrinho deixasse a sede do clube. A investigação está em fase inicial, e até o momento, ninguém foi preso ou detido.
O presidente cruz-maltino, segundo o ge, lamentou o episódio e cobrou punição aos responsáveis:
"Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos", afirmou.
O Vasco se manifestou oficialmente, confirmando a denúncia e ressaltando que “está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento”.
A Polícia Civil também divulgou nota oficial sobre o caso: "A Delegacia Antissequestro (DAS) informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo".
Não é a primeira vez que Pedrinho enfrenta situações de ameaça. Em novembro do ano passado, o dirigente revelou ter recebido mensagem com ameaça de morte em um grupo de WhatsApp. Já em julho deste ano, afirmou que o endereço de sua residência foi divulgado por um influenciador nas redes sociais.
