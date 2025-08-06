Menu
SEGURANÇA NO FUTEBOL

Plano de sequestro contra presidente do Vasco é investigado; entenda

Polícia investiga denúncia de sequestro contra Pedrinho

Por Redação

06/08/2025 - 7:22 h
A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia anônima sobre um suposto plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. O alerta foi recebido pela Delegacia Antissequestro (DAS), que informou o dirigente nesta terça-feira, 5, e recomendou reforço imediato na segurança pessoal.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreria ainda nesta semana, no momento em que Pedrinho deixasse a sede do clube. A investigação está em fase inicial, e até o momento, ninguém foi preso ou detido.

O presidente cruz-maltino, segundo o ge, lamentou o episódio e cobrou punição aos responsáveis:

"Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos", afirmou.

O Vasco se manifestou oficialmente, confirmando a denúncia e ressaltando que “está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento”.

A Polícia Civil também divulgou nota oficial sobre o caso: "A Delegacia Antissequestro (DAS) informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo".

Não é a primeira vez que Pedrinho enfrenta situações de ameaça. Em novembro do ano passado, o dirigente revelou ter recebido mensagem com ameaça de morte em um grupo de WhatsApp. Já em julho deste ano, afirmou que o endereço de sua residência foi divulgado por um influenciador nas redes sociais.

