Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FARPARAM!

Após provocações, Hebert e Yamaguchi Falcão se enfrentam pelo cinturão

Pugilistas se enfrentam pelo cinturão nacional dos pesos super-médios

Por Lucas Vilas Boas

05/08/2025 - 19:52 h
Hebert Conceição
Hebert Conceição -

O baiano campeão olímpico Hebert Conceição e o medalhista de bronze Yamaguchi Falcão vão se enfrentar pelo cinturão nacional dos pesos super-médios, no dia 27 de setembro, a partir das 22h, no Spaten Fight Night, evento que já foi esquentado por uma troca de farpas nas redes sociais.

O confronto acontece em meio a provocações públicas entre os dois pugilistas. Após defender com autoridade o título brasileiro contra Thiago Ferreira no Boxing Pro Combat, no último dia 2 de agosto, Hebert provocou Falcão em entrevista ao Canal Combate.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estou treinando bastante desde o início do ano e já é a minha segunda luta. Lutei há menos de pouco mais de dois meses atrás, mas eu quero descansar e na próxima semana voltar a treinar, porque os próximos desafios são grandes. Mas, cara, eu só quero voar, quero voar não como falcão, mas como águia", disse Hebert em entrevista ao Combate", disparou Hebert.

A resposta de Yamaguchi veio pelas redes sociais:

Vai voar muito alto... A queda é grande. Presta atenção, hein
Respondeu o medalhista em Londres 2012.

Leia Também:

Inspirado nos anos 90, Vitória lança novo terceiro uniforme
Roger faz golaço e Bahia goleia na estreia da Copa do Nordeste Sub-20
Gilberto detalha papo com Ceni após falhas defensivas contra o Retrô

Invicto no boxe profissional, Hebert Conceição ostenta um cartel de nove vitórias, sendo seis por nocaute. A última delas veio em três rounds diante de Thiago Ferreira, em mais uma atuação dominante do campeão olímpico.

Do outro lado, Yamaguchi Falcão também chega embalado após superar Sergio Dantas, ex-campeão brasileiro, na Copa Touro Moreno, disputada em Cariacica-ES, no dia 12 de julho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

hebert conceição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hebert Conceição
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Hebert Conceição
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Hebert Conceição
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Hebert Conceição
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x