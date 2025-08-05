Após provocações, Hebert e Yamaguchi Falcão se enfrentam pelo cinturão

Hebert Conceição - Foto: Divulgação

O baiano campeão olímpico Hebert Conceição e o medalhista de bronze Yamaguchi Falcão vão se enfrentar pelo cinturão nacional dos pesos super-médios, no dia 27 de setembro, a partir das 22h, no Spaten Fight Night, evento que já foi esquentado por uma troca de farpas nas redes sociais.

O confronto acontece em meio a provocações públicas entre os dois pugilistas. Após defender com autoridade o título brasileiro contra Thiago Ferreira no Boxing Pro Combat, no último dia 2 de agosto, Hebert provocou Falcão em entrevista ao Canal Combate.

"Estou treinando bastante desde o início do ano e já é a minha segunda luta. Lutei há menos de pouco mais de dois meses atrás, mas eu quero descansar e na próxima semana voltar a treinar, porque os próximos desafios são grandes. Mas, cara, eu só quero voar, quero voar não como falcão, mas como águia", disse Hebert em entrevista ao Combate", disparou Hebert.

A resposta de Yamaguchi veio pelas redes sociais:

Vai voar muito alto... A queda é grande. Presta atenção, hein Respondeu o medalhista em Londres 2012.

Invicto no boxe profissional, Hebert Conceição ostenta um cartel de nove vitórias, sendo seis por nocaute. A última delas veio em três rounds diante de Thiago Ferreira, em mais uma atuação dominante do campeão olímpico.

Do outro lado, Yamaguchi Falcão também chega embalado após superar Sergio Dantas, ex-campeão brasileiro, na Copa Touro Moreno, disputada em Cariacica-ES, no dia 12 de julho.