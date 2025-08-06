Menu
TÊNIS INTERNACIONAL

João Fonseca já sabe quem vai enfrentar na estreia Masters 1000

Brasileiro encara chinês nesta quinta-feira, 7, em seu último torneio antes do US Open

Por Redação

06/08/2025 - 8:08 h
No Masters 1000 de Cincinnati, João Fonseca estreia contra o chinês Bu Yunchaokete nesta quinta (7). Torneio é a última preparação do brasileiro antes do US Open.
O Masters 1000 de Cincinnati será a última parada de João Fonseca antes do US Open, que começa no dia 24 de agosto e já tem o brasileiro garantido na chave principal. O torneio nos Estados Unidos também marcará o retorno do jovem às quadras após a eliminação precoce em Toronto.

Na estreia, marcada para a próxima quinta-feira, 7, e ainda sem horário definido, Fonseca terá pela frente o chinês Bu Yunchaokete, atual número 76 do ranking da ATP. Aos 23 anos, o adversário é profissional desde 2022, tem o forehand como principal arma, é fã de Andy Murray e elege Wimbledon como seu torneio favorito.

Se vencer na primeira rodada, o brasileiro enfrentará um desafio ainda maior: o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 19 do mundo, aguarda o vencedor do confronto.

Esta será a sétima participação de Fonseca em torneios de nível Masters 1000 – a sexta somente nesta temporada. Até agora, sua melhor campanha foi em Miami, quando chegou à terceira rodada, sendo eliminado pelo australiano Alex de Minaur.

ATP Bu Yunchaokete João Fonseca Masters 1000 Cincinnati tênis US Open

x