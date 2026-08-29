CRISE
Como a Ponte Preta vai evitar W.O. na Série B com jogadores em greve?
O time enfrenta o América-MG neste domingo, 30, às 16h, com seus principais atletas em greve
O Brasil inteiro vem acompanhado os desdobramentos da crise da Ponte Preta - e um novo poderia surgir neste domingo, 30, com um possível W.O. na Série B. O time, no entanto, pretende evitar esse cenário, mesmo com os jogadores em greve.
Para escapar da perda dos pontos por W.O., a Ponte Preta embarcou para Belo Horizonte, neste sábado, 29, com apenas 17 jogadores relacionados para enfrentar o América-MG, pela 25ª rodada da Série B.
Com o elenco principal em greve por causa de salários atrasados, a Macaca vai a campo com um grupo formado por atletas das categorias de base, justamente na estreia de Gilson Kleina em sua sexta passagem pelo clube.
O treinador, apresentado nesta semana, já havia definido o momento como o maior desafio da carreira, e logo no primeiro jogo, terá a missão de comandar uma equipe formada quase inteiramente por jovens.
Só seis jogadores no banco
A delegação pontepretana viajou com atletas entre 17 e 23 anos. Alguns deles já estavam integrados ao elenco profissional e vinham sendo utilizados nos últimos jogos, inclusive como titulares, por causa das saídas, lesões e do elenco reduzido.
Entre os nomes estão os goleiros Guilherme e Vinícius Ferrari, o lateral Júlio, os zagueiros Diego Leão e Gustavo Almeida, os volantes Gustavo Telles e Juan e o meia Miguel.
Outros jogadores foram incorporados às pressas durante a semana. É o caso de atletas mais jovens da base e também de Kawann, de 21 anos, que tem contrato com a Ponte desde março, mas ainda não estreou pelo clube.
Com apenas 17 relacionados, a Macaca terá somente seis opções no banco de reservas.
Jogadores emprestados aderem à paralisação
A diretoria ainda tentou aumentar a lista até a última hora com jogadores emprestados por outras equipes, como os zagueiros Sergio Palacios e Lucas Cunha, do Bragantino, e os atacantes David da Hora e Brandão, do Coritiba.
Os atletas, no entanto, decidiram prestar solidariedade aos companheiros com salários atrasados e também aderiram à paralisação iniciada na última quarta-feira, 26.
Ao anunciar a greve, o elenco afirmou que há atrasos de até seis meses em alguns casos e disse se sentir abandonado pela diretoria, e que só voltaria a campo quando a situação fosse regularizada.
Relacionados da Ponte
- Goleiros: Guilherme Viana e Vinícius Ferrari
- Zagueiros: Gustavo Almeida e Diego Leão
- Laterais: Júlio, Matheus Souza, Gabriel Cicala e Kawann
- Volantes: Gustavo Telles, Juan, Ryan Andrade e Caio Vinícius
- Meias: Miguel e Cauã Felipe, o Cacá
- Atacantes: Damião, Nicolas e Thevyn
Provável escalação
Nesse contexto, uma provável Ponte Preta para enfrentar o América-MG tem: Vinícius; Júlio, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; Gustavo Telles, Juan, Caio Vinícius e Miguel; Nicolas Bla Bla e Thevyn. com Ryan Andrade também aparecendo como opção para o meio-campo.
Crise dentro e fora de campo
A Ponte vive uma das fases mais difíceis de sua história recente. O clube não vence há 18 jogos, ocupa a lanterna da Série B, com apenas 10 pontos, e está distante da briga contra o rebaixamento. O Avaí, primeiro time fora do Z-4, tem 29 pontos.
Além da crise esportiva, a Macaca enfrenta problemas financeiros graves, que provocaram a paralisação do elenco principal e deixaram o clube sob risco de não entrar em campo.
Assim, a viagem com atletas da base foi a solução encontrada para cumprir o compromisso contra o América-MG e evitar punições ainda maiores na Série B.