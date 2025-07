Concorrente da Globo transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026 - Foto: Divulgação

Copa do Mundo completa, gratuita, na tela do celular e para assistir em qualquer lugar - isso é o que a Cazé TV vai oferecer aos fãs de futebol no ano que vem, durante a Copa de 2026. Com os direitos de transmissão de todos os 104 jogos do torneio, o dobro da quantidade acessível pela Globo, o projeto de Casimiro será a principal transmissão da Copa no Brasil.

Depois de ficar marcada nas transmissões das Olimpíadas de 2024 e da Copa do Mundo de Clubes de 2025, a Cazé TV levará a modernidade dos jogos gratuitos pelo YouTube à maior competição de futebol do planeta - a Copa do Mundo de Seleções. Anunciando a novidade com Casimiro, dono do projeto, Romário e Ronaldo, ex-jogadores da Canarinha, durante o pré-jogo da final do Mundial de Clubes, a Cazé animou internautas para o torneio do ano que vem.

No Brasil, a Cazé TV é o único veículo com 100% dos direitos de transmissão da Copa, que pela primeira vez conta com 48 seleções do mundo inteiro. Acontecendo nos Estados Unidos, México e Canadá, o torneio terá mais de 100 jogos, todos passando na Cazé TV.

Já a Globo, comumente a principal emissora brasileira na Copa do Mundo, não conseguiu os mesmos direitos. Comprando apenas metade dos direitos da competição, o Grupo Globo poderá escolher quais jogos transmitir, com um limite máximo de 52 partidas.

A outra metade pertence exclusivamente ao streaming da agência Livemode, que cuida da comercialização de transmissão e publicidade. No entanto, a Globo e outros veículos ainda podem comprar mais jogos ao longo dos próximos meses, aumentando o volume da cobertura para 2026.

Na última Copa do Mundo, em 2022, no Catar, a Cazé TV comprou parte dos direitos, transmitindo um total de 22 jogos dentre os 64 disputados. Na próxima edição, o aumento no número de partidas acompanha o aumento na quantidade de seleções participantes, que passou de 32 para 48.

Assim, na última Copa, era apenas um jogo por dia no canal da Cazé TV, enquanto a Globo era dona de todos os 64 confrontos do torneio. Deles, foram transmitidos 56, uma vez que oito aconteceram no mesmo horário de outros já transmitidos, nas últimas etapas da fase de grupos que conta com jogos simultâneos.

Na Cazé TV, todos os jogos poderão ser transmitidos mesmo que simultaneamente, já que diferentes lives no YouTube podem ser abertas ao mesmo tempo em um só canal.A Copa de 2026 é, até então, a primeira Copa do Mundo em que a Globo não possui os direitos de todos os jogos desde o Mundial de 1982, disputado na Espanha e vencido pela Itália.

Os jogos serão transmitidos pela Cazé no YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e Sky+.