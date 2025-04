Confira a seleção com os jogadores citados em apostas esportivas

Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes | Flamengo

Em meio ao escândalo das apostas esportivas que tem marcado o futebol nos últimos anos, uma lista de jogadores se viu envolvida em investigações por manipulação de resultados. O mais recente "reforço" é o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que foi indiciado pela Polícia Federal na última segunda-feira, 14, por supostamente forçar um cartão amarelo no duelo contra o Santos, válido pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023.

Para ilustrar a situação, montamos uma "seleção" fictícia com 11 atletas que, em algum momento de suas carreiras, foram citados ou punidos por envolvimento em esquemas de apostas.

Um caso que já chamou a atenção foi o do goleiro italiano Gianluigi Buffon, que admitiu, em 2012, ter realizado mais de 15 mil apostas esportivas, com valores médios de 150 libras. Outro nome de peso é o do meia Lucas Paquetá, que segue sob investigação na Inglaterra por supostamente manipular cartões em jogos da Premier League.

Com passagens recentes por Bahia e Vitória, o lateral Nino Paraíba se tornou réu confesso ao admitir que recebeu dinheiro para forçar cartões amarelos em três jogos do Paysandu, o que lhe rendeu uma suspensão de 720 dias e multa de R$ 100 mil.

Já Fernando Neto, ex-meia do Vitória, foi denunciado na operação Penalidade Máxima II por participação em manipulação de resultados na Série B e acabou suspenso por 380 dias e multado em R$ 15 mil.

Confira os nomes escalados na “Seleção das Apostas”:

Gianluigi Buffon; Nino Paraíba, Paulo Miranda, Eduardo Bauermann e Igor Cariús; Lucas Paquetá, Joey Barton e Fernando Neto; Bruno Henrique, Alef Manga e Daniel Sturriddge.