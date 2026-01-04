Menu
ESPORTES
TEM BRASILEIRO

Confira as maiores médias de público do mundo em 2025

O líder de público foi o River Plate, com 85.018 torcedores por jogo no Monumental de Núñez

Marina Branco

Por Marina Branco

04/01/2026 - 10:06 h
Torcidas do Bahia e do Vitória
Torcidas do Bahia e do Vitória -

Toda torcida promete nunca abandonar o time que ama - mas algumas fazem isso com maestria. Em 2025, os líderes de média de público se destacaram mundialmente, incluindo um brasileiro entre eles.

O River Plate foi o clube com a maior média de público por partida em 2025, de acordo com levantamento divulgado pelo Transfermarkt.

Atuando no Monumental de Núñez, o time argentino registrou 85.018 torcedores por jogo, superando gigantes do futebol europeu e sul-americano e encerrando o ano no topo do ranking mundial.

Show de fogos da torcida do River Plate
Show de fogos da torcida do River Plate | Foto: Reprodução I X

A segunda maior média pertence ao Borussia Dortmund, que levou 81.241 torcedores por partida ao Signal Iduna Park, impulsionado pela tradicional "Muralha Amarela".

Logo atrás aparece o Bayern de Munique, com média redonda de 75 mil torcedores, seguido de perto pelo Real Madrid, que registrou 74.307 pessoas por jogo no Santiago Bernabéu.

O Manchester United também figura entre os líderes do ranking, com média de 73.987 torcedores em Old Trafford. Na sequência aparecem dois clubes italianos - o Milan, com 70.958 torcedores por partida, e a Inter de Milão, que levou em média 68.881 pessoas aos seus jogos como mandante.

Completando o grupo dos dez clubes com maiores médias de público em 2025 estão o Olympique de Marselha, que alcançou 64.945 torcedores por jogo, e o West Ham, com média de 62.454.

Por fim, o grande campeão do ano no Brasil - o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, aparece como o único representante brasileiro no top 10, registrando 62.191 torcedores por partida ao longo da temporada.

Maracanã em jogo do Flamengo
Maracanã em jogo do Flamengo | Foto: Reprodução I Instagram

