Confira onde assistir aos jogos da dupla Ba-Vi na Série A | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última quarta-feira, 3, a tabela detalhada com as 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Os torcedores do Bahia e do Vitória já sabem data, horário e local dos jogos iniciais da competição, mas o A TARDE traz para você onde acompanhar os jogos da dupla baiana.

Confira:

1ª rodada

13/04 - sábado - 18h30 - Internacional x Bahia - Premiere

14/04 - domingo - 18h30 - Vitória x Palmeiras - Sportv e Premiere

2ª rodada

16/04 - terça - 21h30 - Bahia x Fluminense - Sportv e Premiere

A DEFINIR - Cuiabá x Vitória

3ª rodada

21/04 - domingo - 16h - Vitória x Bahia - TV Globo e Premiere

4ª rodada

27/04 - sábado - 21h - Bahia x Grêmio - Sportv e Premiere

28/04 - domingo - 16h - Cruzeiro x Vitória - TV Globo e Premiere

5ª rodada

05/05 - domingo - 16h - Vitória x São Paulo - TV Globo e Premiere

05/05 - domingo - 18h30 - Botafogo x Bahia - Sportv e Premiere

6ª rodada

12/05 - domingo - 11h - Vasco x Vitória - Premiere

12/05 - domingo - 18h30 - Bahia x Red Bull Bragantino - Premiere

7ª rodada

18/05 - sábado - 16h - Vitória x Atlético-GO - Premiere

19/05 - domingo - 16h - Atlético-MG x Bahia - TV Globo e Premiere

8ª rodada

26/05 - domingo - 11h - Juventude x Vitória - Premiere

26/05 - domingo - 16h - Bahia x Fortaleza - TV Globo e Premiere

9ª rodada

01/06 - sábado - 16h - Vitória x Internacional - Premiere

02/06 - domingo - 11h - Criciúma x Bahia - Premiere