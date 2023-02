Confrontos da última rodada vão se repetir na semifinal do Baianão

Após o término da 1ª fase do Campeonato Baiano, realizada no último domingo, 26, os semifinalistas do estadual foram definidos. Uma coincidência foi confirmada. Os duelos da 2ª fase da competição vão repetir os confrontos que aconteceram na última rodada da competição.

Primeiro colocado na etapa inicial, o Bahia vai duelar com o Itabuna, no confronto realizado no domingo, 26, o Dragão goleou por 4 a 0. Desta vez, o Tricolor Baiano atua com a decisão ocorrendo na Arena Fonte Nova.

No outro lado, na busca por uma vaga na final do estadual, o Jacuipense terminou em segundo lugar ao vencer a Juazeirense, por 1 a 0, em jogo realizado no Eliel Martins. O resultado trouxe o Leão do Sisal para a vice-liderança e no confronto com o Cancão de Fogo na semifinal, a equipe vai atuar por último no palco da partida de domingo.

O detalhamento dos jogos da fase semifinal do Baianão será divulgado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) nesta segunda-feira, 27.