Conheça Donnarumma e Sommer, goleiros-destaque da final da Champions

Donnarumma e Sommer com prêmios de melhor da partida na Champions League - Foto: Divulgação I UEFA

Hoje, 31, a Allianz Arena serve de palco para um dos maiores eventos do futebol mundial a cada temporada - a final da Champions League. Em campo, todos os olhos se voltam para os jogadores que correm com a bola, armando ataques e criando jogadas que podem acabar em gol. No entanto, às 16h, a bola pode rolar com destaque para dois personagens importantíssimos de Paris Saint-Germain e Inter de Milão: os goleiros.

De um lado, o italiano Donnarumma. Do outro, o suíço Sommer. Dois destaques da temporada que, com histórias muito diferentes, defenderam seus times rumo à orelhuda, sempre se destacando e sendo decisivos a cada etapa superada na competição.

Donarrumma começou a carreira como uma promessa do Milan, da Itália, grande rival da Inter de Milão. Não demorou até que o goleiro aparecesse na convocação da Seleção Italiana e fosse visto com bons olhos pelo futebol mundial, até que o PSG se interessou por ele em 2021. Na época, o Paris buscava construir o time de estrelas que reuniu Messi, Mbappé e Neymar no ataque, e o grande goleiro dessa equipe era Donnarumma.

Já Sommer foi goleiro por muitos anos sem se destacar muito, ficando mais conhecido dentro dos limites da Bundesliga e sem ganhar até hoje um título grande como a Champions League. Foi a Seleção Suíça que o colocou no mapa e fez com que o Bayern de Munique se interessasse, comprando o goleiro que mais tarde iria para a Inter.

A chegada de Sommer à Inter foi conjugada à venda de Onana pelo clube italiano para o Manchester United, sem o mesmo prestígio da compra de Donnarumma no PSG, realizada na época que o goleiro tinha sido eleito melhor jogador da Eurocopa que disputou com a Itália.

Donnarumma no PSG

Uma vez dentro do Paris, o caminho não foi fácil para Gianluigi Donnarumma. Logo de cara, se atrapalhou nas oitavas de final da Champions 2021/22, no lance que resultou no primeiro gol do Real Madrid na partida.

Donnarumma pelo PSG | Foto: Reprodução I X

A redenção completa com a torcida do Paris veio nesta temporada, na qual, dos 39 jogos que disputou, passou 11 sem sofrer nenhum gol. Assim como em 2021/22, o goleiro foi o destaque do time nas oitavas de final da Champions, mas desta vez, positivamente. Nos pênaltis, ele defendeu as cobranças de Darwin Nuñez e Curtis Jones, do Liverpool, levando o PSG às quartas quando o clube mais precisou.

Passando por Aston Villa e Arsenal, o PSG agora chega à final da Champions, contando com o goleiro de 26 anos para fechar o gol e consagrar a temporada histórica que vem desenhando com o Paris.

Sommer na Inter de Milão

Ian Sommer chegou à Inter de Milão em 2023, vindo do Bayern de Munique que o destacou após jogar no Borussia Mönchegnladbach. Foram dez temporadas no Bayern até deixar a Alemanha para ir à Inter, onde se tornou titular absoluto e ídolo da torcida especialmente na semifinal desta Champions League.

Ian Sommer pela Inter de Milão | Foto: Reprodução I X

Enfrentando o Barcelona, um dos favoritos ao título, Sommer viu seu time abrir o placar por 2 a 0 e levar o empate em 3 a 3 dos culés no primeiro jogo. Na partida de volta, a Inter venceu o Barcelona em um suado 4 a 3, em que o melhor em campo foi justamente Sommer.

Ao longo da partida, foram sete defesas difíceis, incluindo um quase gol da estrela do Barça Lamine Yamal já na prorrogação. Dos 48 jogos que disputou na temporada, Sommer passou 21 sem levar nenhum gol, chegando à final da Champions como um dos grandes destaques da competição.