Saiba quanto PSG e Inter de Milão ganharão na final da Champions

Champions Leagus 2024/25 - Foto: Divulgação I UEFA

A Champions League está chegando ao fim, e logo o Paris Saint-Germain ou a Inter de Milão poderá levantar a orelhuda de 2024/25 e anotar um título da maior competição de clubes da Europa na história do elenco. Além da alegria, os dois times também terminarão este sábado, 31, com um prêmio significativo - o dinheiro pago pelo campeonato aos clubes que chegam à final.

Durante a temporada inteira, foram distribuídos 2,45 bilhões de euros em premiações na Champions, o equivalente a cerca de 15,7 bilhões de reais. A cada fase, dos playoffs à final, os times que vão se classificando ganham um valor definido e um bônus adicional por desempenho.

Todos os times que participaram da fase de liga, a tabela da Champions, receberam 18,62 milhões de euros. Os que conseguiram vencer seus jogos ganharam ainda mais, com um bônus de 2,1 milhões de euros por partida vencida. Mesmo que empatassem, não saíam de mãos vazias, com cada time do confronto levando 700 mil euros em caso de empate.

Chegando nas oitavas de final, uma vitória na primeira fase do mata-mata vale 11 milhões de euros. Nas quartas, o valor sobe para 12,5 milhões, e nas semis, 15 milhões de euros. O próximo passo, então, é a grande final.

Neste sábado, o time que perder leva os 18,5 milhões de euros destinados à premiação do vice-campeão, enquanto o grande vencedor da Champions League embolsará 25 milhões de euros ao final da partida.

Com esses valores, a Champions se consolida como a competição de clubes mais lucrativa do mundo. A segunda que mais paga é a Libertadores, em que um time campeão pode chegar a 190 milhões de reais ao longo de todo o torneio, enquanto um vencedor de Champions chega a cerca de 637 milhões de reais recebidos.