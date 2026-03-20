Conmebol anuncia mudança importante na Libertadores e Sul-Americana

Libertadores e Sul-Americana sofrem mudança importante - Foto: Divulgação

A Libertadores e da Sul-Americana sofrerão uma mudança importante para as próximas edições. Nesta sexta-feira, 20, a Conmebol anunciou que o confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos a partir de 2026.

A regra substitui o saldo de gols, que passa a ser a segunda regra mais importante em caso de empate de pontos entre os clubes. Na nova hierarquia, os clubes com maior pontuação continuam em vantagem e se refere somente aos jogos disputados entre times empatados.

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Confira a nova hierarquia de critérios para desempate:

Confronto direto. Serão considerados exclusivamente os jogos entre as equipes empatadas, seguindo os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade: maior número de pontos, maior diferença de gols, maior número de gols marcados;

Maior diferença de gols na totalidade dos jogos da fase de grupos;

Maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupos;

Menor número de cartões vermelhos;

Menor número de cartões amarelos;

Sorteio.

Os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana foram realizados nesta quinta-feira, com Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras como os representantes brasileiros no principal torneio continental.

Já Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco disputam a Sul-Americana, com final marcada para o dia 21 de novembro, na cidade de Barranquilla, na Colômbia, enquanto a Libertadores está marcada para 28 de de novembro. Ambas as competições começam no dia 7 de abril .