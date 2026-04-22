Conmebol discute criação de novo torneio excluindo times brasileiros

Conmebol - Foto: Conmebol

A Conmebol pode ter uma terceira competição muito em breve - mas dessa vez, sem clubes do Brasil. A entidade vem discutindo a criação da Copa Conmebol Conferências, novo torneio continental previsto para 2027, mas que, inicialmente, não terá participação de brasileiros.

A competição será a terceira em importância no continente, atrás apenas da Libertadores e da Sul-Americana, seguindo o modelo europeu que já conta com a Champions League, Europa League e Conference League. A previsão é que o torneio comece entre fevereiro e março de 2027, com a participação de 32 clubes.

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No entanto, o principal ponto que chama atenção é justamente a ausência do Brasil na distribuição de vagas. A ideia da Conmebol é utilizar a nova competição como ferramenta para aumentar a competitividade entre clubes de países que não fazem parte das principais potências do continente.

Sem clubes brasileiros, tradicionalmente dominantes nas competições sul-americanas, o torneio surge como uma alternativa para fortalecer mercados menos competitivos e ampliar o alcance esportivo e financeiro da entidade.

A lógica é semelhante à aplicada pela Uefa com a criação da Conference League, que abriu espaço para equipes de ligas secundárias terem protagonismo internacional, longe dos grandes nomes que disputam a Champions League.

Copa América de 2028

O tema será discutido no congresso da entidade em Quito, nesta quinta-feira, 23, junto a outros tópicos, a exemplo da sede da Copa América de 2028. Segundo a imprensa equatoriana, a Conmebol avalia realizar novamente o torneio nos Estados Unidos, repetindo o modelo recente de expansão e internacionalização da competição.

A disputa está prevista para o período entre junho e julho, dentro do calendário tradicional das seleções. Apesar disso, o planejamento precisa considerar a coincidência com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que começam em julho do mesmo ano, no mesmo local.

A realização simultânea dos dois grandes eventos não inviabiliza o torneio, mas exige um nível elevado de coordenação em áreas como infraestrutura, transporte e segurança, o qual os Estados Unidos precisariam provar estar aptos a oferecer.

Fifa presente

O encontro em Quito contará com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e deve abordar ainda temas administrativos e estratégicos da entidade, como aprovação de balanços financeiros, definição do orçamento para 2027, possíveis mudanças regulatórias e a política de investimentos em premiações.

Também estão na pauta discussões sobre integridade esportiva, com reforço em programas de controle antidoping, bem-estar dos atletas e formação de árbitros.