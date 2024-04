Copa de Canoa havaiana será realizada na Baía de Todos-os-Santos; confira | A TARDE

No dia 20 de abril, a segunda edição da Copa Z6 VA'A Bahia acontecerá, contando com a participação de aproximadamente 150 atletas de diversas regiões do Brasil. O evento, organizado pela Z6 Náutica e pela Federação Baiana de VA'A (FEVAABA), terá início às 9 horas, na Marina da Penha, situada na Ribeira, com término previsto na Marina Aratu, localizada na Baía de Aratu, em Simões Filho.

Esta competição, que marca o início do calendário oficial do Circuito Baiano de Canoagem em 2024, garantirá aos competidores uma infraestrutura completa, incluindo pontos de hidratação, equipes médicas e outros recursos para assegurar a segurança durante o evento.

Os participantes competirão na modalidade de canoa havaiana ou polinésia, internacionalmente conhecida como VA'A, em categorias como V1, V1R e OC6. A prova principal terá um percurso de 20 km, com um limite de tempo de cinco horas para sua conclusão.

Além disso, após a prova principal, haverá uma disputa adicional para os estreantes individuais, com um percurso de 6 km de ida e volta, partindo da Marina Aratu até o Porto da Capadócia.

“Além das paisagens atrativas, a Baía de Todos-os-Santos reúne condições muito favoráveis para a prática da canoagem e, com certeza, a competição será um desafio muito especial ”, declara Agatha Wicks, idealizadora do evento e diretora da Z6 Náutica. “Os atletas vão enfrentar um percurso de 20 km em canoas havaianas, da Península de Itapagipe até a Baía de Aratu”, destaca o presidente da Fevaaba, Zeba Vilas Boas.

Na Marina Aratu, a premiação dos vencedores da etapa será seguida de uma festa para celebrar o encerramento do evento. “A ideia é integrar os atletas, organizadores, apoiadores e convidados, pois o espirito de grupo e o trabalho em equipe definem bem a canoagem”, afirma Agatha Wicks. Para Zeba, eventos como esse dão mais visibilidade ao esporte e promovem a prática da canoagem, que tem conquistado muitos adeptos, mas ainda tem muito potencial de crescimento no país. “Temos as melhores condições de navegação”, finaliza.

A II Copa Z6 VA’A Bahia conta com apoio da Prefeitura Municipal de Simões Filho, Marina Aratu e SETUR - Secretaria de Turismo e Governo do Estado.