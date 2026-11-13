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Copa do Mundo Feminina terá ingressos de R$ 28; saiba como comprar

Competição será realizada no Brasil em 2027; Arena Fonte Nova é uma das sedes

Gustavo Nascimento
Por
Vista interna da Arena Fonte Nova
Vista interna da Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

A Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 2027 no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, terá ingressos disponíveis a partir de US$ 5, o que atualmente equivale a R$ 28. As entradas estarão disponíveis em uma primeira fase de venda de pacotes, que começará em dezembro, como informou a Fifa nesta sexta-feira, 13.

A entidade foi alvo de críticas pelos preços abusivos dos ingressos para as partidas da Copa do Mundo de 2026, o que trouxe uma mudança de rota na cobrança das entradas para a competição feminina.

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A entidade oferecerá um primeiro lote de ingressos com preços a partir de US$ 5 por partida, dentro de pacotes, entre 1º e 8 de dezembro, segundo comunicado.

Os ingressos estarão disponíveis no site da Fifa a partir das 10h (de Brasília) de 1º de dezembro e devem poder ser adquiridos com cartões de crédito, débito ou Pix.

Copa do Mundo Feminina de 2027

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizado em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro. Depois que o calendário completo de jogos for divulgado, haverá outras três fases de venda de ingressos, incluindo os avulsos.

Nesta primeira etapa, os torcedores poderão comprar pacotes para acompanhar a Seleção Brasileira durante a fase de grupos, assistir a todos os jogos disputados em um mesmo estádio até as quartas de final ou montar um roteiro personalizado de três partidas, sem incluir a final.

Preços da Copa do Mundo de 2026

Para a Copa do Mundo masculina, a Fifa implementou um sistema de preços variáveis de acordo com a demanda por cada partida, o que elevou o preço de alguns ingressos a valores exorbitantes.

Os ingressos da fase de grupos variaram oficialmente entre US$ 60 e US$ 2.735, o que representou uma alta de mais de 1.000% em relação ao Catar 2022.

Para a grande final, os valores iniciais já partiam de US$ 2.000 e chegaram a superar a faixa de US$ 10.000 a US$ 16.000, ultrapassando os R$ 29 mil a R$ 55 mil em conversões diretas, com relatos em plataformas paralelas de revenda atingindo somas astronômicas.

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Tags

copa do mundo copa do mundo feminina FIFA

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