Copa do Nordeste: Quartas de final começam nesta terça; veja confronto | A TARDE

Dia de decisão! As quartas de final da Copa do Nordeste iniciam nesta terça-feira, 9, com CRB e Botafogo-PB abrindo a rodada. O único jogo do dia será no Estádio Rei Pelé, às 20h, com mando de campo da equipe alagoana, que fez uma campanha melhor na primeira fase da competição. A partida será transmitida no Nosso Futebol.

Nesta fase, os jogos são decididos em apenas um confronto, o vencedor avança de fase. Na hipótese de empate, a partida será nas penalidades. Independente da forma de decisão, o vencedor encara o classificado da disputa entre Bahia e Náutico, que ocorre nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

A equipe mandante encerrou a primeira fase como 2°colocado do grupo A, atrás apenas do Sport. Com 15 pontos somados, o CRB venceu quatro jogos e só foi derrotado uma única vez, somando 12 gols ao todo. No último sábado, 6, na final do campeonato estadual, a equipe alvirrubra conquistou o tricampeonato alagoano, vencendo o ASA por 4x1 no agregado.

Do outro lado, o Botafogo somou os mesmos 15 pontos, com quatro vitórias, mas três gols a menos. Assim, encerrou a primeira fase na 3ª colocação. No sábado passado, 6, a equipe disputou a primeira final do Campeonato Paraibano, quando empatou sem gols contra o Souza. O próximo confronto será no dia 13, sábado, às 16h30.