Secretário promete esforço para retorno da torcida mista em 2025 | A TARDE

A cerimônia de premiação dos melhores do Campeonato Baiano foi realizada na noite desta segunda-feira, 8, em Salvador. Com maioria do campeão, Vitória, a seleção do Baianão foi eleita por jornalistas e divulgada no evento.

Davidson Magalhães, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), parabenizou o Vitória e voltou a defender a volta da torcida visitante nas arquibancadas. Após o apito final, jogadores do Rubro-Negro foram comemorar em frente à torcida organizada do Bahia e colocou a segurança do evento em risco.

“[O Vitória] está acumulando triunfos e troféus, mas foi justa a final do Campeonato Baiano. Foi sem violência e espero que no ano que vem nós tenhamos torcida mista nos estádios. A falta da torcida do outro time faz com que o resultado, o time adversário ganhando provoque a outra torcida que está presente, porque não tem com quem comemorar. Então acho que é um esforço muito grande, o governador já nos determinou que a gente crie as condições e vamos fazer isso o ano que vem para que a gente tenha a torcida mista”, disse o secretário ao Portal A TARDE.

Davidson ainda exaltou o sucesso do Campeonato Baiano e ressaltou o papel do governo do estado tanto no investimento, por meio da emissora pública de televisão, quanto na divulgação da competição, que teve a final transmitida em rede nacional, na TV aberta.

“O apoio do governo do Estado foi decisivo. Não só do ponto de vista financeiro, mas a concepção do apoio, que foi através da TVE criando assim uma grande vitrine para o futebol baiano. Aqueles que não acreditavam no Campeonato Baiano, que desprezavam o campeonato baiano, a TVE deu uma dimensão maior ao campeonato. Os times do interior tiveram uma vitrine, os atletas do interior tiveram uma vitrine importante, e isso é fundamental para que a gente fortaleça o nosso futebol, porque o futebol hoje é cada vez mais uma empresa. A questão dos times, dos recursos que são movimentados, depende também de vitrine, depende de exposição, eu acho que cabe ao governo do Estado, entender esse papel do fortalecimento, especialmente aos times do interior”, complementou.