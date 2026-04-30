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FUTEBOL FEMININO

Copa vencida pelo Vitória volta a Salvador neste final de semana

A Copa Loreta Valadares 2026 será iniciada neste domingo, 3, na Vila Canária

Marina Branco
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| Atualizada em

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Copa Loreta Valadares
Copa Loreta Valadares - Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

O futebol feminino na Bahia segue vivo, e movimenta Salvador neste domingo, 3, com a Copa Loreta Valadares 2026. Principal competição de futebol feminino de base e amador do estado, o torneio acontece a partir das 8h, na Vila Canária, em Salvador, com os primeiros jogos da categoria adulta.

Ao todo, a Copa reúne 30 equipes de diferentes cidades da Bahia, com jogos distribuídos entre Salvador, incluindo Vila Canária, CT do Barradão e campo de São Cristóvão, e também Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano.

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A estreia da competição será marcada por quatro partidas ao longo do dia:

  • Madre x Projeto Laura - 8h
  • Remo x Cajacity - 10h30
  • Real Itapuã/As Misturadas x Plancha Verde - 14h
  • Escola Baiana de Futebol x Boca Junior - 15h

O torneio será disputado até o dia 14 de junho, quando acontecem as finais das três categorias, sendo elas o Sub-15, com cinco equipes, o Sub-17, com seis, e o Adulto com 19 times.

Copa Loreta Valadares
Copa Loreta Valadares | Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

Entre os participantes, estão as atuais campeãs, a Revelação (Santo Amaro) da categoria adulto, e o Vitória (Salvador) do sub-17.

Após a abertura dos grupos A e B em Salvador, a competição avança já no próximo dia 9 de maio, com jogos envolvendo equipes da Região Metropolitana e do Recôncavo. Na mesma data, o Barradão recebe as primeiras partidas das categorias de base.

Copa Loreta Valadares
Copa Loreta Valadares | Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

Resistência

Coordenadora da competição, Juliana Camões destacou o impacto social do torneio que valoriza o futebol feminino, muito pouco prestigiado no Brasil. "A importância dessa continuidade da Loreta é gigante", disse.

"Ela representa muito a partir do momento que consegue alcançar mulheres e meninas e ser um símbolo de resistência e combate ao machismo, principalmente no futebol", completou.

Copa Loreta Valadares
Copa Loreta Valadares | Foto: João Ubaldo/Ascom Sudesb

A competição se consolidou como um dos principais espaços de incentivo ao futebol feminino no estado, ampliando oportunidades e visibilidade para atletas de diferentes regiões.

Conheça a Copa

Criada em 2022, a Copa Loreta Valadares homenageia a ativista e professora da UFBA que dá nome ao torneio, símbolo da luta por direitos e igualdade.

A edição de 2026 ganha ainda mais relevância por acontecer um ano antes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Salvador como uma das sedes, reforçando o papel da competição na base do desenvolvimento do futebol feminino baiano.

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Tags:

barradão esporte clube vitória futebol feminino

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