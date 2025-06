Corrida de combate ao câncer de próstata realizará nova edição

Palestrantes do evento de lançamento da Blue Run 2025 - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

“Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Cada pessoa carrega uma história, uma dor, uma emoção invisível. Passar a linha de chegada é uma adrenalina que só quem participa sente. Eu venci o câncer e hoje cada passo é uma vitória”.

As palavras de um sobrevivente do câncer de próstata e participante da corrida Blue Run foram ouvidas por médicos, corredores e entusiastas do esporte no evento de lançamento da nova edição do projeto nesta terça-feira, 27, na Casa MD.

Reunidos, os fundadores do projeto falaram sobre a corrida que reuniu 1.200 participantes no ano passado, e cresce mais e mais a cada ano que passa, impactando mais vidas e levando mais pessoas a viver de forma saudável e ativa enquanto participam do movimento de conscientização contra o câncer de próstata.

No evento, foram apresentados os percursos planos de 10km, 5km, 3km e caminhada que serão percorridos no Jardim de Alah no dia 2 de novembro pelos mais de mil atletas, amadores e apoiadores da causa esperados pela organização do evento.

Blue Run | Foto: Divulgação I Blue Run

O apoio será total - a cada 2km, será colocado também um ponto de hidratação, cuidando dos participantes que terão acesso a diversos apoios de saúde. O evento contará com um posto médico na arena, ambulâncias nos percursos e uma responsável médica certificada pela World Athletics, além de diversas ações de ativação, espaços para foto e um show de encerramento.

Após a corrida, serão premiados os mais rápidos das categorias sub 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e acima de 60 anos, com premiações em dinheiro que alcançam um total de quase 23 mil reais.

Blue Run | Foto: Divulgação I Blue Run

Os participantes da Blue Run também terão acesso a três ebooks gratuitos, “Dieta Pré-Treino”, “Desinflame o Caminho da Saúde Através do Intestino” e “Envelheça com Saúde”, para dar continuidade aos cuidados com a saúde e a busca por uma nova vida.

Um dos principais eventos de conscientização sobre saúde masculina no país, a corrida é realizada pelo Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, em parceria com o grupo Uroclínica, a RG+, a Kiolo e a Haus Motors, promovendo a saúde e combatendo o câncer de próstata em Salvador.