Corrida do Bahêa faz sucesso e anuncia edição na Fonte Nova

Corrida do Bahia aconteceu neste sábado - Foto: Tríade Images (@triadeimages)

A terceira edição da Corrida do Bahêaaconteceu neste sábado, 29, na orla de Pituaçu, e contou com o quádruplo de participantes em relação à primeira, ocorrida há um ano. No local, o presidente do Bahia, Emerson Ferretti, anunciou que a próxima edição terá como local de largada e chegada a Arena Fonte Nova.

"A previsão é termos mais duas corridas em 2026: uma, em maio, e a outra, em outubro”, revela Emerson. “Ver o crescimento de um projeto pensado no início da gestão é uma satisfação, mas também uma responsabilidade ainda maior com a alegria do torcedor”, acrescenta.

O presidente do Bahia, Emerson Ferretti | Foto: Tríade Images (@triadeimages)

Terceira edição da corrida

Desta vez, o evento reuniu mais de 11 mil tricolores que, além de terem participado da prova de rua, tiveram direito a shows exclusivos de Psirico e Timbalada.

Somadas as duas edições de 2026, a Corrida do Bahêa levou 16 mil tricolores às ruas da capital para correr 5 ou 10 quilômetros.

O cantor Buja Ferreira, da Timbalada, correu 5 km em menos de 30 minutos e, em seguida, realizou um show de 1h30.

"Para mim, foi muito importante ter participado da Corrida do Bahêa [...] Ver as pessoas cantando e se emocionando me fez me sentir no estádio", comemorou.

O cantor Buja Ferreira, da Timbalada, correu 5 km em menos de 30 minutos | Foto: Tríade Images (@triadeimages)

Novembro Negro

Ocorrida no mês dedicado à Consciência Negra, a Corrida do Bahêa Sunset realizou ações em prol da causa. Por meio da campanha 'O Sol É para Todos', foram destinadas vagas gratuitas a membros de coletivos negros e projetos esportivos periféricos, e reservado espaço para stands de empreendedores negros ligados à modalidade.

Além disso, um patch alusivo à campanha foi inserido na camisa temática da prova. Mais do que celebrar o povo preto baiano, a iniciativa reafirma o compromisso do Tricolor com a inclusão, a representatividade e o combate ao racismo.