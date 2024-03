Corrida, natação e ciclismo fazem parte do aniversário de Salvador | A TARDE

A Prefeitura de Salvador divulgou, na manhã desta quinta-feira, 14, a programação com todas as ações para o aniversário de 475 anos da cidade. Além de ações de arte, cultura, lazer, música e gastronomia, a programação conta com eventos esportivos para todos os gostos.

Ao todo, são quatro eventos esportivos, começando já neste domingo, 17, com a corrida da mulher. A concentração está marcada para as 7h no Farol da Barra, com chegada na Vila Caramuru, no Rio Vermelho. Uma semana depois, será realizada a corrida Salvador 10 Milhas, também no Rio Vermelho.

No final de semana seguinte, nos dias 30 e 31 de março, acontece o Campeonato Internacional de Natação em Águas Abertas na Praia do Porto da Barra. Por fim, no dia 7 de abril, será realizado um passeio ciclístico pela Orla de Salvador, com saída do Parque dos Ventos, na Boca do Rio.