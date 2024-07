CPI da Manipulação de Jogos aprova convite para Lucas Paquetá depor

- Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A CPI das Apostas Esportivas aprovou nesta terça-feira, 18, o convite para que o meio-campo da Seleção, Lucas Paquetá, preste depoimento à comissão. O meia do West Ham e da Seleção Brasileira foi denunciado e é alvo de investigação pela Federação Inglesa, suspeito de ter recebido cartões amarelos com o objetivo de favorecer apostadores.

O convite havia sido protocolado no último dia 7, pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO), que é relator da CPI, e Eduardo Girão (Novo-CE). No ofício, Kajuru diz que "o atleta foi formalmente acusado pela Federação Inglesa por má conduta em quatro jogos — entre novembro de 2022 e agosto de 2023 — que repercutiram no mercado de apostas, tendo em vista que nessas partidas ele foi punido com cartão amarelo em cada uma delas".



A Comissão ainda aprovou a quebra de sigilo do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha,que teria enviado um áudio em que citava a manipulação de uma partida na terceira divisão do Campeonato Carioca; a convocação de William Pereira Rogatto, nome suspeito de ter atuado na manipulação de partidas no Distrito Federal. A CPI também irá ouvir dois representantes de empresas que atuam no monitoramento de partidas suspeitas, a Sportradar e a Genius Sports.



Nas últimas semanas, a CPI ouviu o americano John Textor, dono da SAF do Botafogo; o presidente do São Paulo, Julio Casares; e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.



Como se trata de um convite, Lucas Paquetá não é obrigado a comparecer à CPI.



Caso



O jogador Lucas Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta referente a uma investigação sobre um suposto envolvimento em esquema de apostas. De acordo com a entidade, o atleta tentou, propositalmente, receber cartões em quatro jogos da Premier League.



Após o conhecimento da denúncia oficial, no fim de maio, o jogador se posicionou através das redes sociais. Em uma carta escrita em português e inglês, Paquetá se disse surpreso e chateado com a notícia, além de negar todas as acusações.



"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu o jogador à época.

ESposa de Paquetá postou sobre o caso nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Com a exposição do caso, a mulher de Lucas Paquetá, Maria Eduarda Founier, usou as redes sociais para alertar seguidores que não acreditem em tudo o que leem. O jogador é investigado por forçar cartões amarelos em jogos da Premier League para beneficiar amigos apostadores, o que ele nega.



"Nem tudo o que a gente ouve, houve", escreveu ela, sem mencionar diretamente o caso.

O jornal inglês 'SunSport' afirmou que Lucas Paquetá, meio-campista brasileiro do West Ham, pode receber um banimento vitalício do futebol, conforme recomendação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA).