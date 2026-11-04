Craque do Brasileirão é cortado da Seleção Brasileira por lesão

O volante Danilo, do Botafogo, foi desconvocado da Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 4, após apresentar uma lesão muscular. A decisão foi comunicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que informou que nenhum atleta será chamado para ocupar a vaga deixada pelo jogador.

O corte foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti e tira Danilo dos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

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Problema físico também preocupa o Botafogo

Danilo já era dúvida para o confronto contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O volante apresentou dores no músculo adutor da coxa direita e não participou da viagem para enfrentar o Remo, na rodada anterior.

A lesão representa um problema para o Botafogo na reta final da temporada. O jogador é um dos principais nomes da equipe e havia sido convocado por Ancelotti na última quinta-feira, 29, para os compromissos da Seleção na Data Fifa de novembro.

Seleção não convocará substituto

A CBF confirmou que não haverá uma nova convocação para preencher a vaga de Danilo. Com isso, a equipe brasileira seguirá com os demais jogadores selecionados para os dois últimos amistosos do calendário de 2026.

O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e encara Singapura no dia 17, às 7h. Os dois confrontos serão realizados em território singapurense.