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PAI E FILHO!

Cristiano Ronaldo pode jogar ao lado do seu filho na próxima temporada

Encontro no futebol profissional é uma possibilidade para o Al-Nassr, da Arábia Saudita

Lucas Vilas Boas
Por

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Cristiano Ronaldo e seu filho, Cristiano Ronaldo Jr.
Cristiano Ronaldo e seu filho, Cristiano Ronaldo Jr. -

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, estuda a possibilidade de promover Cristiano Ronaldo Jr. ao elenco profissional já na próxima temporada. A ideia ainda está em fase de análise e depende de uma avaliação mais detalhada do desempenho do jovem de apenas 15 anos. A informação foi divulgada pelo site site Alweeam.

A definição sobre o futuro do filho do craque português deve acontecer apenas ao término da temporada, quando a comissão técnica pretende medir seu nível competitivo. Dentro de campo, o Al-Nassr vive um momento positivo e segue na disputa direta pelo título do campeonato saudita, ocupando a liderança com 76 pontos.

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Caso confirme a conquista, será o primeiro troféu de Cristiano Ronaldo desde sua chegada ao futebol do Oriente Médio. Paralelamente, a permanência do atacante português no clube não parece estar em risco.

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Com vínculo vigente por mais um ano, a diretoria demonstra interesse em manter o jogador, tanto pelo rendimento esportivo quanto pelo impacto global que ele gera.

A possível integração de Cristiano Jr. ao time principal também carrega um apelo simbólico, ao abrir a chance de pai e filho atuarem juntos no futebol profissional — algo raro, mas que já teve precedentes no esporte.

Um dos casos mais lembrados ocorreu em 2015, quando Rivaldo dividiu o campo com seu filho, Rivaldinho, pelo Mogi Mirim, na Série B do Brasileirão.

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Tags:

cristiano ronaldo Futebol internacional

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