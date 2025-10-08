Menu
HOME > ESPORTES
NEGÓCIOS E ESPORTE

Cristiano Ronaldo vira o primeiro jogador bilionário da história

Contrato com Al-Nassr e Salários Acumulados: Veja Como CR7 Chegou a R$ 7,5 Bilhões

Redação

Por Redação

08/10/2025 - 7:24 h
CR7 entra para a história como o 1º bilionário do futebol. Descubra a origem da fortuna de US$ 1,4 bi, a diferença para Jordan e Federer e o impacto dos salários.
CR7 entra para a história como o 1º bilionário do futebol. Descubra a origem da fortuna de US$ 1,4 bi, a diferença para Jordan e Federer e o impacto dos salários. -

Cristiano Ronaldo atingiu um marco inédito no esporte. De acordo com o site “Bloomberg”, especializado em finanças, o atacante português se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história, após renovar seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O patrimônio do craque é estimado em 1,4 bilhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 7,5 bilhões na cotação atual.

O novo vínculo de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, segundo a agência, ultrapassa a cifra de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 bilhões) e será válido até 2027. Antes disso, o astro já havia assinado um contrato inicial com o clube saudita avaliado em 200 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1 bilhão).

Ao longo da carreira, entre 2002 e 2023, o camisa 7 acumulou cerca de 550 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) apenas em salários. Esses números, somados aos contratos milionários de patrocínio e investimentos pessoais, o colocaram no topo da lista da Bloomberg — a primeira vez que um jogador de futebol aparece entre os bilionários.

Ancelotti busca equilíbrio no meio-campo e aposta em ajustes táticos
Ratão revela não ter sido tão feliz no Bahia: "Queria minutagem"
Bahia vence Atlético-PI de virada e avança na Copa Maria Bonita

Fora dos gramados, Cristiano Ronaldo diversificou suas fontes de renda. O português mantém acordos publicitários com marcas globais como Nike, Armani e Castrol, além de investir em negócios ligados à moda e ao turismo, incluindo sua própria rede de hotéis Pestana CR7. Em Portugal, especialmente em Lisboa, o craque também é sócio em empreendimentos menores ao lado de amigos.

Segundo a publicação, o que diferencia Ronaldo de outros bilionários do esporte é a origem da sua fortuna: a maior parte veio de seus salários — e não apenas de patrocínios ou participações empresariais.

Outros nomes lendários do esporte, como Roger Federer e Michael Jordan, também atingiram a marca de um bilhão de dólares, mas por caminhos distintos. Federer alcançou o valor por meio de sua participação na empresa esportiva “On”, enquanto Jordan construiu seu império principalmente com os acordos de patrocínio com a Nike.

Fontes da fortuna de Cristiano Ronaldo:

  • Salários: 550 milhões de dólares (2002–2023)
  • Primeiro contrato com o Al-Nassr: 200 milhões de dólares
  • Novo contrato até 2027: 400 milhões de dólares
  • Patrocínios: 175 milhões de dólares

