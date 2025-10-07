Bahia vence Atlético-PI de virada e avança na Copa Maria Bonita

Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI - Foto: Paulo Matheus

O time feminino do Bahia venceu o Atlético Piauiense por 2 a 1, nesta tarde de terça-feira, 7, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco. Após a equipe adversária sair na frente com Tabatha Gaúcha, as Mulheres de Aço viraram com gols de Gica e Dan, garantindo vaga nas semifinais.

No primeiro tempo, o Bahia encontrava dificuldade para criar boas oportunidades de gol. As melhores ações saíram dos pés de Rhaizza e Luana, mas mesmo assim sem levar muito perigo para a goleira Dida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda etapa, o técnico Felipe Freitas fez mudanças no time, com Dan no lugar de Ary e, em seguida, Angela no lugar de Mila Santos. Apesar das mudanças, o Tricolor seguiu sem encontrar muito espaço na defesa adversária.

Já aos 30 minutos, Wendy sofreu pênalti e Gica converteu, empatando o jogo para o Bahia. A virada veio cinco minutos depois. Wendy serviu Dan, que avançou pela direita e marcou o segundo tento.

O Bahia atuou com Yanne; Mila Santos (Angela), Aila (Wendy), Barbosa e Carol Martins; Suelen, Ju Oliveira (Vilma) e Luana; Ary (Dan), Rhaizza (Kaiuska) e Gica.

Rhaizza foi novamente titular pelo Bahia | Foto: Paulo Matheus

Próximo compromisso

O Bahia se classificou em primeiro do seu grupo, com seis pontos, e enfrentará o Fortaleza na semifinal. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 9, às 19h30, na Arena Pernambuco.