Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMININO

Bahia vence Atlético-PI de virada e avança na Copa Maria Bonita

Mulheres de Aço estão classificadas para as semifinais da competição

João Grassi

Por João Grassi

07/10/2025 - 18:23 h | Atualizada em 07/10/2025 - 18:58
Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI
Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI -

O time feminino do Bahia venceu o Atlético Piauiense por 2 a 1, nesta tarde de terça-feira, 7, pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Maria Bonita, na Arena Pernambuco. Após a equipe adversária sair na frente com Tabatha Gaúcha, as Mulheres de Aço viraram com gols de Gica e Dan, garantindo vaga nas semifinais.

No primeiro tempo, o Bahia encontrava dificuldade para criar boas oportunidades de gol. As melhores ações saíram dos pés de Rhaizza e Luana, mas mesmo assim sem levar muito perigo para a goleira Dida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda etapa, o técnico Felipe Freitas fez mudanças no time, com Dan no lugar de Ary e, em seguida, Angela no lugar de Mila Santos. Apesar das mudanças, o Tricolor seguiu sem encontrar muito espaço na defesa adversária.

Já aos 30 minutos, Wendy sofreu pênalti e Gica converteu, empatando o jogo para o Bahia. A virada veio cinco minutos depois. Wendy serviu Dan, que avançou pela direita e marcou o segundo tento.

Leia Também:

Mulheres de Aço focam no Baiano depois de avançar na Copa do Brasil
Saiba quanto o Bahia arrecadou ao avançar na Copa do Brasil Feminina
Bahia garante vaga histórica nas semifinais da Copa do Brasil Feminina

O Bahia atuou com Yanne; Mila Santos (Angela), Aila (Wendy), Barbosa e Carol Martins; Suelen, Ju Oliveira (Vilma) e Luana; Ary (Dan), Rhaizza (Kaiuska) e Gica.

Rhaizza foi novamente titular pelo Bahia
Rhaizza foi novamente titular pelo Bahia | Foto: Paulo Matheus

Próximo compromisso

O Bahia se classificou em primeiro do seu grupo, com seis pontos, e enfrentará o Fortaleza na semifinal. O jogo acontece na próxima quinta-feira, 9, às 19h30, na Arena Pernambuco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa Maria Bonita EC Bahia futebol feminino Mulheres de Aço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Mulheres de Aço venceram o Atlético-PI
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

x