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ADVERSÁRIO SÓLIDO

Croácia encara Brasil com mais de um ano de invencibilidade

As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, 31, às 21h, pelo último amistoso desta Data Fifa

Marina Branco

Por Marina Branco

29/03/2026 - 21:07 h

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Luka Modric, capitão da Seleção Croata
Luka Modric, capitão da Seleção Croata -

O próximo passo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo tem data, hora, adversário e, mais que isso, invencibilidade. Encarando a Croácia na próxima terça-feira, 31, às 21h, pelo último amistoso desta Data Fifa, o Brasil encontra uma seleção vivendo uma sequência excelente nos últimos anos.

Desde 23 de março de 2025, os croatas não sabem o que é perder. No período, foram nove partidas, com oito vitórias e um empate, além de um desempenho consistente, com 28 gols marcados e apenas cinco sofridos.

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O confronto marca o último compromisso do Brasil na Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo, poucos dias após a derrota para a França.

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Invencibilidade nas Eliminatórias

Grande parte da invencibilidade foi construída nas Eliminatórias para o Mundial. Em junho de 2025, a Croácia atropelou Gibraltar por 7 a 0 e venceu a República Tcheca por 5 a 1, com destaque para nomes como Andrej Kramarić, Ivan Perišić e Luka Modrić.

Na sequência, em setembro, vieram novas vitórias, com 1 a 0 sobre as Ilhas Faroe e 4 a 0 diante de Montenegro, mantendo o domínio na competição.

O único resultado que interrompeu a sequência perfeita foi um empate sem gols contra a República Tcheca, em outubro. Ainda assim, a equipe reagiu rapidamente e venceu Gibraltar por 3 a 0 logo depois.

Nos compromissos finais de 2025, os croatas seguiram firmes: 3 a 1 sobre as Ilhas Faroe e 3 a 2 contra Montenegro.

Derrota mais recente

A última vez que a Croácia foi superada ocorreu ainda na temporada 2024/25 da Liga das Nações. Após vencer a França por 2 a 0 em Split, a equipe acabou derrotada por 2 a 0 no Stade de France e eliminada nos pênaltis (5 a 4).

Desde então, não perdeu mais. Em 2026, a seleção estreou com vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, com gols de Luka Vušković e Igor Matanović, mantendo a boa fase às vésperas do duelo contra o Brasil.

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Tags:

copa do mundo Croácia seleção brasileira

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